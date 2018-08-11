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Sağlık

Kılıçdaroğlu, Hakkı Bulut'u ziyaret etti

Haber: İstanbul DHA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşadığı kalp rahatsızlığı sonrası operasyon geçiren sanatçı Hakkı Bulut'u hastanede ziyaret etti

11 Ağustos 2018 20:07

Haber: İstanbul DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşadığı kalp rahatsızlığı sonrası operasyon geçiren sanatçı Hakkı Bulut\'u hastanede ziyaret etti. Kılıçdaroğlu\'na CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi de eşlik etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü. Kılıçdaroğlu, daha sonra aynı katta bulunun hastaları da ziyaret ederek, durumları hakkında bilgiler aldı.
Yaşadığı şiddetli göğüs ağrısı şikâyeti sonrası hastaneye başvuran Bulut\'un ameliyatını gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, Kemal Kılıçdaroğlu\'na Bulut\'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Çaynak, \"Değerli ses sanatçımız Hakkı Bulut, şiddetli göğüs ağrısı şikâyeti ile hastanemize geldi. Yapılan anjiyografide kalp damlarından bir tanesinde ileri derecede darlık tespit ettik. Kardiyoloji uzmanı arkadaşlarımızla birlikte anjiyo işlemi ile damarın açılmasını uygun görmedik. Damar tıkanıklığının giderilmesi için kendisini Minimal İnvaziv Kapalı Yöntemle by-pass operasyonuna aldık. Bir gün yoğun bakımda tuttuktan sonra kendisini istirahat etmesi için normal odaya aldık\" dedi.
 

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