Kılıçdaroğlu: Hak, hukuk ve adalet mücadelesi veren herkesi selamlıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya İnsan Hakları Günü ile ilgili mesajında, Kurtuluş Savaşı’nı destek vermek amacıyla Kastamonu’da düzenlenen ilk Türk Kadın Mitingi’nin 102. yıl dönümünü kutladı. Kılıçdaroğlu, “Bugün aynı mücadele demokrasi ve en temel insan hakları için veriliyor. Dünya İnsan Hakları Günü’nde; hak, hukuk ve adalet mücadelesi veren herkesi selamlıyorum” açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nin, insan hakları günü için yayınladığı videoyu alıntılayan Kılıçdaroğlu, şu mesajı verdi:

"Kurtuluş Savaşı’na destek vermek amacıyla, Kastamonu’da gerçekleştirilen, ilk Türk Kadın Mitingi'nin 102. yıl dönümünü kutluyorum. Bugün aynı mücadele demokrasi ve en temel insan hakları için veriliyor. Dünya İnsan Hakları Günü’nde; hak, hukuk ve adalet mücadelesi veren herkesi selamlıyorum."