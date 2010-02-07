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Politika

Kılıçdaroğlu: Hafif destek verin, hükümeti silkeleriz

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, dün, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Hacı Bektaş Veli Derneği'ni ziyaret etti.

07 Şubat 2010 02:00

T24 - CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce'de Hacı Bektaş Veli Derneği'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, kılık kıyafetin siyasi malzeme olarak kullanılmaması gerektiğini belirtirken, "İstanbul'da merdiven altında çalışan türbanlı kızlarımızın sigortası var mı?" sorusunu sordu. Bir vatandaşın "Hükümeti artık silkeleyin" sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, "Hükümet zaten dökülmeye başladı. Daha Üsküdar'daki çift duvarlı villaların hesabını sormadık" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, dün Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Hacı Bektaş Veli Derneği'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu Türkiye’nin, dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında olduğunun açıklanmasına rağmen binlerce çocuğun yatağa aç girdiğini savunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

'Türbanlı kızımızın sigortası var mı?'

“Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kamyon tepesinden atılan ekmekleri çamur içinde almaya çalışan kadınları gördük. 5-10 lira için sırada bekleyen vatandaşlarımız var. Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti. Biz bunları görüyoruz. Biz ayrışmak istemiyoruz. Bu coğrafyada hep beraber, hangi etnik kimliğe sahip ise hep bir arada kardeşçe yaşamak istiyoruz. Bu yüzden bizleri sorgulayın. Bir dönem başörtülü, montlu, paltolu diye kılık kıyafetimiz ile ayrıştırıldık. Kılık kıyafet neden siyasi malzeme olarak kullanılıyor. Kılık kıyafetten medet umanlar İstanbul’da merdiven altında çalışan binlerce türbanlı kızımızın ne halde olduğunu sorguluyor mu? Sigortaları var mı? İş haklarını biliyorlar mı? Biz sizin sorunlarınıza ve sorularınıza talibiz. Biz 5 kuruşluk verginin hesabını vermek istiyoruz.”

‘Çift duvarlı villanın hesabını sormadık’

Bir vatandaşın, “Hükümet’i artık silkeleyin” şeklindeki sözlerine Kılıçdaroğlu, “Biz hükümeti çok rahat silkeleriz. Biz sizden hafif bir destek bekliyoruz. Gerçi bu saatten sonra bizim silkelememize gerek kalmadı. Hükümet zaten dökülmeye başladı. Biz daha Üsküdar Kısıklı’da bulunan çift duvarlı villalarda kim oturuyor bunun hesabını sormadık” karşılığını verdi.

Hacı Bektaş Veli Derneği’ni ziyaret etti

Düzce’de Hacı Bektaş Veli Derneği’ni ziyaret eden CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşın sorunlarını dinledi.

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