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Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli’yi anma programına katılacak

NEVŞEHİR, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli’yi anma programı için cumartesi günü geleceği Nevşehir’de çeşitli açılış ve ziyaretlere de katılacak

12 Ekim 2017 17:56

NEVŞEHİR, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli’yi anma programı için cumartesi günü geleceği Nevşehir’de çeşitli açılış ve ziyaretlere de katılacak.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, cumartesi günü saat 10.30’da Kırşehir- Nevşehir il sınırında CHP İl Başkanı Kamil Gülmez ve beraberindeki belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri, ilçe başkanları ve partililer tarafından karşılanacak. Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş İlçesi\'nde düzenlenecek törenlere katılacak. Törenlerin ardından Hacıbektaş İlçesi\'ndeki Şehit Emre Türkmen’in ailesini ziyaret edek. Kılıçdaroğlu, buradan Kozaklı İlçesi\'ne geçecek. CHP lideri, saat 14.00’da Kozaklı ilçe merkezindeki Dadak Otel\'de öğle yemeği ardından Şehit Hakan Demirci’nin ailesini ziyaret edecek. Kozaklı İlçesi\'nden Nevşehir il merkezine geçecek olan Kılıçdaroğlu CHP il binasının saat 17.00’de açılışını yapacak. Kılıçdaroğlu daha sonra il merkezinde bulunan şehit polis memurları; Furkan Demir ve Semih Turgut’un ailelerini de ziyaret edecek.

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