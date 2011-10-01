-Kılıçdaroğlu: Gül'ün konuşması hükümet programı gibiydi TBMM (A.A) - 01.10.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni yasama yılı konuşmasını, ''İki-üç paragrafı çıkarırsak hükümet programı gibiydi. Olaylara daha tepeden bakan doyurucu bir konuşma bekliyordum'' diye değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün TBMM'nin 24. Dönem 2. Yasama yılının açış konuşmasına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hem Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in parlamentoyu açışında hem de Cumhurbaşkanı Gül'ün konuşmasında tutuklu milletvekillerine değinilmemesini ciddi bir eksiklik olarak gördüğünü bildiren Kılıçdaroğlu, ''halkın iradesi ile seçilip milletvekili sıfatını kazananların yargı kararı ile hapiste tutulmalarının, demokrasiye vurulan darbelerden birisi'' olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, ''Bir yandan milli irade diyeceksiniz, öte yandan milli irade ile seçilenlerin tutukluluğunu görmeyeceksiniz. Bu doğru değil. Bu bağlamda özellikle Sayın Cemil Çiçek'in buna da değinmesini bekliyordum'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül'ün konuşmasında dikkatini çeken bölümün, metnin 12. sayfasında yer aldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, Gül'ün, ''Yargı mercilerinin de fonksiyonlarını yerine getirirken azami özen göstermesi beklenmektedir. Şahsi duygular ve tercihler, siyasi ve felsefi görüşler yargı kararlarını etkilememeli ve adaletsiz sonuçlara yol açmamalıdır'' dediğini anımsattı. Bu paragrafın çok önemli olduğunu bildiren Kılıçdaroğlu, ''Çünkü, bu paragraf aynı zamanda yargıda kararlar verilirken bazı yargıçların şahsi duygular ve tercihler ile karar verdiklerinin; siyasi ve felsefi görüşlerin etkisinde kaldıklarının tespitidir. Bu mahkemelerin ve yargıçların kim olduğunu da herhalde yurttaşlarımız çok iyi biliyordur'' görüşünü savundu.