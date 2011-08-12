Kılıçdaroğlu: 'Gül sürem doluyor, önlem alın' desin

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e, hükümete, “Sürem 2012’de doluyor; önlem alın, ona göre seçim yasasını bir an önce çıkarın” demesi çağrısında bulundu.







'Sessizliği dikkat çekici'



Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili olarak Hürriyet’ten Şükrü Küçükşahin'e şu değerlendirmeleri yaptı:



- “Biz aslında bu günlerde Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini konuşmamız gerekir. Meclis açılır açılmaz öncelikli gündem maddelerinden biri bu olmalı. Onunla ilgili yasa teklifinin süratle Meclis’e gelmesi gerekir. Cumhurbaşkanı nasıl seçilecek kimse bilmiyor. Cumhurbaşkanının süresi 7 yıl değil 5 yıldır. Çünkü aynı anayasa değişikliği ile milletvekili süresini de 4 yıla çektik ve tartışmaya dahi gerek görmeden 4 yıl sonunda seçime gittik.





- Halktan mı korkuluyor. Madem halkın iradesine saygılıyız, süre de açık, halka gideceğiz. Süre 2012’de doluyor. Sayın cumhurbaşkanı da kendi makamını tartışma konusu yaptırmamalı. Aksi halde makamı tartışma konusu olur ve bu doğru bir tutum olamaz. Sayın Cumhurbaşkanı’nın sessizliği de dikkat çekici. Oysa, hükümete çağrı yapması gerek, ‘sürem 2012’de doluyor; önlem alın, ona göre seçim yasasını bir an önce çıkarın’ demesi gerek.”





'Kimse seni dinlemiyor'



- Hükümetin Suriye politikasını da eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın dış politikayı bilmediğini savunarak şunları söyledi: “Dışişleri Bakanı’nın daha havaalanında karşılanışında sorun vardı ama görülmedi. Tankların geri çekildiği söylendi, illa aynı yer mi, başka yerlere de gitti işte, ki aynı yere geri döndüğü de iddia ediliyor. Bakın o kadar laf edildi ama kim taktı? Kalkıp ders veriyorsun, kimse seni dinlemiyor. Büyük laflar ediyorsun, ‘Sabrımız taşıyor, Türkiye’nin iç işi’ diyorsun sonra bu lafların altında ezilip kalıyorsun. Bu Türkiye’nin, Ortadoğu politikasında ivme kaybettiğini gösterir. Bu süreç de Filistin görüşmeleri ile başlamıştı. Türkiye değil Mısır’ı esas aldılar, Türkiye de puan kaybetti.





'Farkın farkında değil'



- Başbakan uluslararası ilişkilerin ne olduğunu bilmiyor. ‘Sosyalist Enternasyonal’de bizi şikâyet ettiler’ diyor. Edilecek laf mı, biz oranın üyesiyiz, orada herşey konuşulur. ‘CHP’yi çıkarın bizi alın’ diyen kendisi değil miydi? Başbakan iç politikayı, dış politika sanıyor, arada dağlar kadar fark var, farkın farkında değil. Biz hükümeti falan şikâyet etmedik. Hükümetin şikâyet edilecek tarafı yok ki. Bütün dünya biliyor hükümetin ne olduğunu.”







