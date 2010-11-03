Kılıçdaroğlu: Gücünü bir yerden alanlar bu partide olmak zorunda değildir

T24 -

Kılıçdaroğlu'nun saat 17:00'de CHP Genel Merkezi'nde yapıtğı açıklama şöyle:

"Değerli basın mensupları,

Yargıtay Cumhurişyet Başsavcılığı CHP Genel Merkezi'ne gödneridği bir yazıyla tüzüğün gereğinin yerine getirilmesini istedi. Biz bir hukuk devletiyizç CHP öteden beri hukuka saygılı bir partidir. Biz bugün yargıtay cumöhuriyet Başsavcılığı'nın istediği düznelemeleri yaptık. MYK'yı yine tüzüğün belirlediği doğrultuda belirledik. 16.30 itibriyle teslim ettik.

Genle Başkan'ın toplamadığı bir parti meclisi karar alamaz. Tüzük çok açık. hukuka aykırılığa hepimizin karşı çıkması lazım. İnsanlarımızı seviyoruz toplanan arkadaşlarımızı da seviyoruz ama hep hukuka saygılı kalmak zorundayız.

CHP 53 yıldır iktidar oalmıyor. Parti içi çekişmelerden ne istiyoruz? Koltuklar hiç kimsnein babasının malı değildir. Beni buryaa örgütüm getirdi tek güvendiğim de örgütümdür. Onun vereceği her karar saygı gösteririm. Ama birileri hayır ben koltuğumda oturacağım, kaldırırsanız başka şeyler yaparım derse bu doğru değildir, buna izin vermem.

Bize statükocu yaftası yağıştırmaya çalışıyrolar. En çok şikayet eden benim. Partideki korku imparatorluğunu yetki bundan sonra Türkiye'deki korku imparatorluğunu yıkacağız. Adımız belli biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. halkın partisiyiz, birilerinin partisi değiliz.

Koltuklar birileri sürekli otursun diye verilmez halka hizmet için verirlir. N ebenim babaın malıdır ne de birilerinin. Okoltuklarınhakını vereceğiz. Bana verilen bir görev var. Görevi veren Kurultay'dır. Tüzüğün verdiği yetkiler çerçevesinde görevini yapacaksın dendi bana. Tespitimiz yaptık Yargıtay cumhuriyet Başsavcılığı'na konuyu ilettik. Konu bu kadar açık.

Gücünü bir yerden alanlar bu partide olmak zorunda değildir. Size yeni parti meclisi üyelermizin isimlerini ve görevlerini bilgilerinize sunmak istiyorum. 16.30 itibariye verilen liste şöyle:

Gürsel Tekin - Örgütlenme ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu

Hurşit Güneş - İdari ve Mali İşlerden Sorumlu

Mesut Dere - Seçim ve Hukuk İşlerden Sorumlu

Nisa Gök - Tanıtım-Basın Propoganda

Alaattin Yüksel - Yerel Yönetimler

İzzet Çetin - Meslek Kuruluşları Sendikalar STK'lar

Oğuz Oyan - Dış İlişkiler Yurtdışı Örgütlenmeleri

Didem Zengin - Kadın Örgütlenmesi ve Kadın Kolları

Mehmet Zeki Gündüz - Gençlik Kolları

Umut Oran - Ekonomik ve Mail Poltikalar

Mehmet Ali Özpolat - Halkla İlişkiler

Sencer Ayata - Ar-Ge Bilim Önetim Kültür Platformu

Melda Onur - Parti İçi Eğitim

Süheyl Batum - Genel Sekreter ve Parti Sözcüsü

Halkımıza şu vaatte bulunuyoruz, CHP yeni yönetimi tek ses tek yürek olacaktır. Başarısız olduğumuz zaman hiç endişe etmesinler koltuklarımıza saplanıp kalmayacağız. Alnzmını akıyla gidip yeni arkadaşlarımızı getireceğiz. Onalrın da hizmetinde olacağz. Koltuklar bize sürekli oturalım diye verilmedi. Yeni bir yönetim olarak yeni bir anlayışla halka gideceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Örgütlerime de sesleniyorum. Yeni yönetimin desteklenip desteklenmediğini koşullarına esnafa emekliye işçiye sorsunlar. Ömür boyu koltuklarda oturanların CHP'ye ne verip vermediklerini sorsunlar.

Biz halkımıza güveniyoruz, inanıyoruz. Hizmet etmek istiyoruz. Hiç kimse bir partinin içinde korku kanalları yaratmamalı buna izin vermeyeceğiz. Herkes özgürce düşüncesini söyleyecek. Buna izin veridiğimiz zaman demokrasiyi getiren parti demokrasinin önündeki engel olur. Biz demokrasiyi Türkiye'ye getirceeğiz. Yeni bir tüzük için söz verdim, partiye de demokrasiyi getireceğiz. Varolan tüzükteki bütün eksiklikleri gidereceğiz. Çarşaf liste getireceğiz.

İnsanın hakkına düşüncesine özgürlüğüne özgürce düşüncesni dile getirmesine hep olanak vereceğiz. İşte bu benim elimin altında olsun benden izinsiz konuşma hareket etme bunları kaldıracağız. Kararlıyım kararlılığımı ve kararımın desteğini halktan alıyorum, izin verin yetki verin diyorum. CHP'Yi Mustafa Kemal'in o özgür CHP'si haline getirelim.

Ben ve arkadaşlarım yeni bir anlayışla yola çıkacağız. Özgürce tartışacağız. Kimse ben böyle söylersem Genel Başkan ne düşünür diye düşünmeyecek. Özgürlüğü benim teminatım altında olmayacak. Özgürlükten yana olacağız.

CHP'ye daha önceki seçimlerde oy vermemiş olan vatandaşlara sesleniyorum: Yeni CHP'yi bilin tanıyın, yeni CHP halka hizmet etmek için yola çıkan bir partidir. Biz hiçbir zaman sırça köşklerde oturmadık. Halktan birisiyiz, halkla beraberiz onları kucaklayacağız. Onların desteğini istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin demorkasiye ihtiyacı var.

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