-KILIÇDAROĞLU: GÖRÜŞMEYE KATILACAĞIM AYVALIK (A.A) - 10.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme talebine ilişkin mektubuyla ilgili olarak, ''Görüşmeye katılacağım. Günü ve saatini Pazartesi günü MYK'da belirleyeceğiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, Balıkesir'e yaptığı yurt gezisi sırasında, gazetecilerin Başbakan Erdoğan'ın gönderdiği mektuba ilişkin sorusu üzerine, bu görüşmeye katılacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, görüşme saati ve gününün 12 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek MYK toplantısında belirleneceğini bildirdi. Ayvalık Cumhuriyet Meydanında halka hitap eden Kılıçdaroğlu, milyonlarla halkın iktidarını kurmaya geldiklerini söyledi. Ayvalık'tan referandumda ''hayır'' oyu çıkacağına inandığını dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Ayvalık ile bütün Türkiye gurur duyacak. 12 Eylül'de sandık geliyor, bu bizim ilk sınavımız. Temiz siyaseti isteyenler, 12 Eylül'de 'hayır' oyu kullanacaktır'' diye konuştu. Anayasa değişiklik paketinin köylüye, işçiye, emekliye bir şey vermediği görüşünü savunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''İşçisi, köylüsü, alın terini ezen bu anayasa paketine 'hayır' diyeceğiz. Recep Bey'in çiftçilerle de arası iyi değil. Çiftçilere 'ananı da al, git' diyordu. İlk kez bir referandum için sandığa gideceğiz. Şimdi size sesleniyorum; ananızı, kardeşinizi, akrabalarınızı herkesi alın, bu sandığa gidin ve AKP'yi sandığa gömün. Bunlar yargılandıkları zaman kendilerini beraat ettirecek hakimleri şimdiden atamak istiyorlar. Onun için referandumda 'hayır' diyeceğiz. YÖK'ün olmadığı, dokunulmazlıkların kaldırıldığı bir anayasa istiyoruz. Hepimize, her yurtsevere düşen görev var. Alın terini korumak, yolsuzluklardan hesap sormak için hep beraber mücadele edeceğiz. Dertleri, yoksulluğu bitirmek, çağdaş, huzurlu bir toplum kurmak bizim elimizde. Biz halkın desteğiyle terörü de bitireceğiz. Daha çağdaş, daha özgürlükçü, halktan yana bir anayasayı sadece halkın iktidarı yapar.'' -''UZAKTAN KUMANDA EDİLEN İKTİDAR OLMAYACAĞIZ''- Kemal Kılıçdaroğlu, meydanlarda kadınları ve gençleri daha fazla gördüğünü, bunun da kendisini umutlandırdığını ifade ederek, ''Gençler ve kadınlarımızın meydanlardaki sayısı arttıkça geleceğimiz daha aydınlık olacaktır'' dedi. Her zaman halkın çıkarları için çalışacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Hiçbir zaman uzaktan kumanda edilen bir iktidar olmayacağız. Bizim en büyük güvencemiz halktır. Halkımız sandığa sahip çıkmalı. Sandıkta bir halk devrimini hep beraber gerçekleştireceğiz. Yakında Recep Bey de yollara düşecek, 'anayasa değişikliğine (hayır) deyin' diyecek. Allah aşkına bu hükümet, çiftçiye, işçiye, memura ne verdi? Hangi yüzle oy isteyecek. İnsan biraz sıkılır. Demokrasi, hak ve özgürlükler için hep beraber referandumda 'hayır' oyu kullanacağız. İlk sınavımızda buna var mısınız? Önce bunların ezberini bozacağız. Sonra da bunların yaptığı düzeni yıkacağız.'' Kılıçdaroğlu, Gömeç ilçesinde de parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara seslenerek, halkın iktidarını kurmak için vatandaşlardan destek istedi. Kılıçdaroğlu, Gömeç ilçesine bağlı Karaağaç beldesi ile Pelitköy belediyesinde de halka hitap etti.