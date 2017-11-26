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Kılıçdaroğlu: Gerginlik ve kavgalardan bıktık, yeter artık (3)

KILIÇDAROĞLU: 2019'DA TÜRKİYE'NİN TARİHİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Finike'de bir kafede partilileriyle buluştu

26 Kasım 2017 17:55

KILIÇDAROĞLU: 2019\'DA TÜRKİYE\'NİN TARİHİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Finike\'de bir kafede partilileriyle buluştu. Partililere seslenen Kılıçdaroğlu, 2019 yılında Türkiye\'nin tarihini değiştireceklerini söyledi. \"O görev de ağırlıklı olarak bana düşüyor, çalışacağım\" diyen Kılıçdaroğlu, 2019\'daki seçimlerin özellikle anneler için çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Çocukların güzel gelecekleri için annelere iş düştüğünü belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
\"Hepimizde geleceğe yönelik kaygı var. Dolar aldı başını gidiyor, fiyatlar yükseliyor, insanlar huzursuz. Türkiye nereye gidiyor diye kaygı duyuyorlar. Ben 80 milyona huzurlu bir ülke vaat ediyorum. Benim kitabımda yandaş yok. Vatandaşın bütün dertlerini dinleyeceğiz. Vatandaşa hizmet etmek hakka hizmet etmek demek. Her kuruşun hesabını vereceğiz. Benim parayla da işim yok. Siyaseti vatandaşa hizmet etmek için yapıyoruz, bu anlayış ile yola çıktık.\"
\"2019\'DA İKİ TERCİH VAR\"
Halkın önünde 2019\'da iki tercih olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, halkın demokrasi ya da tek adam rejiminden yana oy kullanacağını savundu. Tek adam rejiminin yansımalarını herkesin bildiğini belirten Kılıçdaroğlu, \"Hapishaneler tıka basa dolu, insanlar rahat konuşamıyor. \'Acaba başımıza bir felaket gelir mi?\' diye korkuyorlar. Demokraside ise, insanlar rahatlıkla çıkıp derdini dile getirecek. 2019\'da düşünüp sandığa gitmesi lazım. Huzuru ve kardeşliği beraber getireceğiz. Vatandaş kendini ülkücü, Atatürkçü, muhafazakar ne olarak tanımlarsa tanımlasın hepimizin tek derdi demokrasi olması lazım\" dedi. Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Finike\'den ayrıldı.

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