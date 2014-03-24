Kılıçdaroğlu: Genelkurmay başkanı ucuz işlerin içine girmesin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Suriye uçağının Türk savaş uçakları tarafından dün düşürülmesiyle ilgili Kırıkkale'deki partisinin mitinginin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'a yönelik "Bir hırsızdan kahraman çıkmaz. Ülkeyi tehlikeli sularda yüzdürmek istiyor derken, Genelkurmay Başkanı Özel'e ise, "Genelkurmay Başkanı'nı uyarıyorum, ucuz işlerin içine girmesin" şeklinde mesaj gönderdi.

Kılıçdaroğlu, Suriye savaş uçağının düşürülmesiyle ilgili gazetecilere şu değerlendirmelerde bulundu:

Kılıçdaroğlu, "Eğer angajman kuralları ihlal edilmiş, o kurallara uyulmamışsa o ordunun ordunun yaptığı operasyonu saygıyla karşılamamız gerekiyor. Ama burada temel sorun şu; Genelkurmay'ın açıklamasından sonra başbakanlık koltuğunda oturan kişinin miting meydanlarında bunu dillendirmesi son derece sakıncalıdır. Ve doğru değildir. Buradan kimse kendisine bir zafer çıkarmasın" dedi.

Genelkurmay Başkanı Özel'i de uyardı

Kılıçdaroğlu, "En büyük endişem ordunun Suriye'ye girişinin altyapısının oluşturulmaya çalışılmasıdır. Bu konuda defalarca uyarı yaptım. Özellikle genelkurmay başkanını uyarıyorum, ucuz işlerin içine girmesin. Ordu kendisini iç siyaset malzemesi haline getirmemelidir. Buna izin vermesi halide itibar kaybına uğramış olur, uyarı yapmayı görev biliyorum" diye konuştu.

Suriye tehdit değildir

Kılıçdaroğlu, "Suriye bizim için bir tehdit değildir. Suriye'nin bizim için bir tehdit olmadığını herkes, bütün dünya biliyor. Ama böyle miting meydanlarında kahramanlık satmak da, doğru değildir. Bir başbakana yakışmaz. Hele hele bir hırsızdan da kahraman çıkmaz. Ülkeyi tehlikeli sularda yüzdürmek istiyor. Oralara götürmek istiyor, bu doğru bir uygulama değil. Çünkü gelecek açısından da büyük riskler taşıyan bir uygulamanın yolu açılabilir. Biz bunu doğru bulmuyoruz" dedi.