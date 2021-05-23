Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Türkiye’yi mafyaya, çetelere, sureti haktan görünen yağmacılara yedirmeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden gençlere seslenerek; "Türkiye’yi mafyaya, çetelere, sureti haktan görünen yağmacılara yedirmeyeceğiz" dedi ve seçim çağrısını yineledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere seslendi.

Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı videolar ve mafya-siyaset ilişkisi ile ilgili iddialar için sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gençlere seslenen ve erken seçim çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Gençler, merak etmeyin o gün gelecek ve bu başınıza gelenleri unutacaksınız. Pirüpak, tertemiz bir ülke vaadimdir size. Türkiye’yi mafyaya, çetelere, sureti haktan görünen yağmacılara yedirmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu, aynı zamanda paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Erdoğan, gel helalleşelim. Seçimden kaçılmaz. Hemen Seçim."

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