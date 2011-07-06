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Politika

KILIÇDAROĞLU: GECİKMİŞ BİR OPERASYON TBMM (A.A)

06 Temmuz 2011 14:13

-KILIÇDAROĞLU: GECİKMİŞ BİR OPERASYON TBMM (A.A) - 06.07.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, RTÜK üyesi Zahid Akman'ın, Deniz Feneri e.V. bağlantılı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasını, ''Gecikmiş bir operasyon'' olarak değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, TBMM'ye gelişinde gazetecilerin Akman'ın gözaltına alınmasına ilişkin sorusunu yanıtlarken, bunun ''gecikmiş bir operasyon'' olduğunu söyledi. Bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'i bugün ya da yarın ziyaret edebileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Çiçek'ten krizin çözülmesi için bir adım bekleyip beklemediğine ilişkin soruya, ''Önce bir görüşmemiz lazım'' karşılığını verdi.

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