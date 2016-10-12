Kılıçdaroğlu: Gazeteciyi, yazarı, çizeri, hocayı hapse atarsan benim vicdanım el vermez!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe akşamında dışarıya çıkan er ve erbaşlarla ilgili, “Darbe gecesi er ve erbaşlara astsubaylar çıkın dışarı demişler. Şimdi sen komutanları bırakmışsın er ve erbaşları hapse atmışsın. Olmaz, bombalayanı bul getir kardeşim. Meclis'i bombalayanı hapse at. Er ve erbaştan ne istiyorsun. Takipçisiyim. O gece linç edilenler var, takipçisiyim. O erlerin hakkını savunacağım, o erlere sahip çıkacağım. Onların ailelerine sahip çıkacağım. Ben bütün mağdurlara sahip çıkacağım” dedi. Kılıçdaroğlu, "Gazetecileri, yazarı, çizeri, üniversite hocasını hapse atarsınız bunlar doğru olmaz, bunlar Türkiye üzerine karanlık gölge düşürür" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'nın Mudanya ilçesinde Lozan Mütarekesi’nin 94. yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

"Gazeteciyi hapse atarsan, benim vicdanım el vermiyor"

Son haftalarda devlette liyakat sistemden söz ettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Ben hakim, doktor, dişçi, eczacı olamam. O bölümlerden mezun değilim. Ama ben maliyeciyim. O konuyu bilirim. Liyakat eşi ehline teslim etmektir. Parti yandaşına teslim edersen birileri gelir böyle darbe yapar. Darbe yapar ama darbe fırsatçılığına bizim izin vermemiz gerekir. Biz darbeye karşıyız. Biz tam demokrasiyi savunuyoruz. Gazetecileri, yazarı, çizeri, üniversite hocasını hapse atarsınız bunlar doğru olmaz, bunlar Türkiye üzerine karanlık gölge düşürür. Biz demokrasiyi kimseye anlatamayız. Masum insanlar hapislere atılıyor.

CHP mağdurun edebiyatını yapıyor diye söyleniyor. 16 günlük bir çocuğu eğer sen anneden ayırıyorsan ve ben onu dile getiriyorum diye mağdur edebiyatı yapıyor diyorsan, evet ben mağdur edebiyatı yapıyorum. Okulunda derse giden öğretmeni sen kapının önüne koyarsan benim vicdanım el vermiyor. Gazeteciyi hapse atarsan, benim vicdanım el vermiyor. Hapisteki gazetecilerin tamamı belki bir cümle CHP lehine yazmış değil. Ben onların hakkını, demokrasiyi savunuyorum. Demokrasiyi, insan haklarını savunacağız. Benim gibi düşünmüyor diye benim onu hapse atmam doğru olmaz. Farklı düşünceler her zaman zenginliktir.”

“Er ve erbaştan ne istiyorsun”

Kılıdaroğlu, kadınların askerlik yapmadığını ama erkeklerin tamamının askerlik yaptığını belirterek, “Komutan ne talep verirse er ve erbaşlar ona uyar. Sürün derler sürünür, yürü der yürür. Darbe gecesi er ve erbaşlara astsubaylar çıkın dışarı demişler. Şimdi sen komutanları bırakmışsın er ve erbaşları hapse atmışsın. Olmaz, bombalayanı bul getir kardeşim. Meclis'i bombalayanı hapse at, er ve erbaştan ne istiyorsun. Takipçisiyim. O gece linç edilenler var, takipçisiyim. O erlerin hakkını savunacağım, o erlere sahip çıkacağım. Onların ailelerine sahip çıkacağım. Ben bütün mağdurlara sahip çıkacağım” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, Altan kardeşlerin tutuklanmasına böyle tepki göstermişti: