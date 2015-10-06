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Politika

Kılıçdaroğlu: Futbol kulübü tutar gibi parti tutmaktan vazgeçelim

"Kandırılmış bir hükümet Türkiye'yi yönetemez"

06 Ekim 2015 18:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu seçimlerde sizden bir isteğim var, düşünerek sandığa gidin. Dış politikada bütün partilerle birlikte karar verilmeli. Futbol kulübü gibi parti tutmaktan vazgeçelim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Amasya mitinginde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri özetle şöyle:

Sizin iradenize saygı gösteren tek parti CHP'dir. Bize oy veren vermeyen vatandaşlarımıza sesleniyorum. Oy kullandınız, milli irade tecelli etti. Biz üstümüze düşeni yaptık. Dediler ki koalisyon olsun, hay hay buyurun gelin dedik. Biz Türkiye'nin sorunlarını düşündük. Hergün şehit haberleri geliyor, çocuklarımız işsiz. Gelin koalisyon kuruyorsanız adam gibi oturalım konuşalım. Biz bütün samimiyetimizle görüştük.

 

'Kandırılan hükümet Türkiye'yi yönetemez'

 

Doğu ve Güneydoğu'yu silah deposuna dönüştürmüşler 'PKK bizi kandırdı' diyorlar. Eğer bir terör örgütü seni kandırıyorsa sen bu ülkeyi nasıl yöneteceksin? Diyorlar ki birisi orduya kumpas kurdu, paralel bizi kandırdı yahu sen çocuk musun? Kandırılan bir hükümet Türkiye'yi yönetemez. Suriye için de diyorlar ki Esad bizi kandırdı. Kandırılacaksan senin o koltuklarda ne işin var?

 

'Futbol kulubü tutar gibi...'

 

Bu seçimlerde sizden bir isteğim var, düşünerek sandığa gidin. Dış politikada bütün partilerle birlikte karar verilmeli. Futbol kulübü gibi parti tutmaktan vazgeçelim. Şehitlerimiz, onurumuz ve gururumuz şehit ve gazilerimiz. Bakın bugün Tokat'ta mitingimiz vardı şehidimiz olduğu için mitingimizi iptal ettik. Bize yakışmaz dedik ve ayrıldık ordan. Ailesiyle görüştük, ben size şunu söyleyeyim şehit cenazelerine giden gazilerle en çok beraber olan genel başkanım. Birisi diyor ki 'ülke batsın ben başkan olayım'. Ne bu ülke batacak ne de sen başkan olacaksın!

 

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