-KILIÇDAROĞLU, FRANSA'YA GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 14.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Paris'te başlayacak olan Sosyalist Enternasyonal Konseyi toplantısına katılmak üzere Fransa'ya gitti. THY ait uçakla Paris'e hareket eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu toplantıda, ''Küresel Ekonomi'' tartışma başlığı altında bir sunuş yapacak. Kılıçdaroğlu, Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Martin Chulz, Alman Sosyal Demokrat Parti Başkanı Sigmar Gabriel, Fransa Sosyalist Partisi Başkanı Martin Aubry, UMP Partisi Başkanı Jean-François Cope, Meclis'te Türkiye Dostluk Grubu Başkanı, Lot-et-Garonne milletvekili Michel Diefenbacher, Senato'da Fransa-Türkiye Grubu Başkanı Jacques Blanc ve Avrupa-Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner'in yanı sıra Fransa'daki vatandaşlarla da görüşmelerde bulunacak. CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Oyan ve Umut Oran, Parti Meclisi üyesi Gülsün Bilgehan, Genel Başkan Danışmanı Ali Kılıç ve CHP Brüksel Temsilcisi Kader Sevinç de Kılıçdaroğlu ile birlikte Paris'e gitti.