-KILIÇDAROĞLU, FRANSA MECLİSİNDE PARİS (A.A) - 16.11.2010 - Sosyalist Enternasyonal Konseyi toplantısı için Paris'te bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikili temasları çerçevesinde Fransa meclisinde çeşitli temaslarda bulundu. CHP lideri, mecliste ilk olarak, Sosyalist Parti'nin önemli isimlerinden eski Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Pierre Moscovici ile görüştü. Kılıçdaroğlu, daha sonra Fransa-Türk Dostluk Grubu Başkanı ve iktidardaki Halk Hareketi Birliği milletvekili Michel Diefenbacher ile ayrı ayrı biraraya geldi. Görüşmede, Türk-Fransız ilişkileri ve Türkiye'nin AB üyeliği süreci gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, yarın Türkiye'ye dönecek.