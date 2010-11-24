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Kılıçdaroğlu, fıtık ameliyatı oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fıtık ameliyatı oldu.

24 Kasım 2010 02:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fıtık ameliyatı oldu.

CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, özel Güven Hastanesi'nde dün akşam sağlık kontrolünden geçtiği ve doktorların fıtık ameliyatı olması gerektiğini söyledikleri belirtildi. Dün akşam ameliyata alınan Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumu iyi... Dün geceyi hastanede geçiren Kılıçdaroğlu, bugünü evinde dinlenerek geçirecek.


Hasta yatağından Şafak öğretmeni aradı

Kendisi de fıtık operasyonu geçiren ve halen hastanede olan Kılıçdaroğlu, hasta yatağından kemik kanseri olan Şafak öğretmeni aradı ve ''geçmiş olsun'' dileklerinde bulundu.

Ataması yapılamayan öğretmenlerden olan kemik kanseri  Şafak Bey, ekonomik nedenlerle tedavisini sürdürmekte zorlanır ve vize sorunu nedeniyle yurt dışına çıkamazken GATA’ya nakledildi.

Şafak öğretmenin GATA’ya nakledilmesinden sonra Genel Başkan Kılıçdaroğlu telefonla Şafak öğretmeni aradı, yalnız olmadığını belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti. Şafak öğretmen de Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun telefonunun moralini yükselttiğini söyledi ve teşekkür etti.


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