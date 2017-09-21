Kılıçdaroğlu, ‘Fındık İçin Adalet’ mitinginde konuştu: Elin oğlu neden fiyatı belirliyor ? (3)
ANKARA'YA GİTTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun’da düzenlenen ‘Fındık İçin Adalet’ mitinginin ardından karayoluyla geldiği Trabzon Havalimanı'ndan saat 09
21 Eylül 2017 00:46
ANKARA\'YA GİTTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun’da düzenlenen ‘Fındık İçin Adalet’ mitinginin ardından karayoluyla geldiği Trabzon Havalimanı\'ndan saat 09.30\'da THY ait uçakla Ankara\'ya gitti.
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir