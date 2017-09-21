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Kılıçdaroğlu, ‘Fındık İçin Adalet’ mitinginde konuştu: Elin oğlu neden fiyatı belirliyor ? (3)

ANKARA'YA GİTTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun’da düzenlenen ‘Fındık İçin Adalet’ mitinginin ardından karayoluyla geldiği Trabzon Havalimanı'ndan saat 09

21 Eylül 2017 00:46

ANKARA\'YA GİTTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun’da düzenlenen ‘Fındık İçin Adalet’ mitinginin ardından karayoluyla geldiği Trabzon Havalimanı\'ndan saat 09.30\'da THY ait uçakla Ankara\'ya gitti.

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