Kılıçdaroğlu film çekti

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, reklam filmi çevirdi.





Yaklaşık iki saat süren çekimlerde, Kılıçdaroğlu'nun rahat ve profesyonel tavırları dikkat çekti. 1 dakikalık reklam filmi, İstanbul'daki tüm sinemalarda ve internet ortamında gösterilecek.



KADER'in, Başbakan Erdoğan ile Deniz Baykal ve Devlet Bahçeli'nin bir arada kadın adayları desteklediği ilanının fikir sahibi Öykü Ajans'ın çektiği reklam filminde Kılıçdaroğlu, şeffaf kürsüde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun arkasında, genç kız ve erkekler ile kadınlar yer aldı.



Kadınlardan bazılarının başörtülü olması da dikkat çekti.



Filminde 5 yılda 80 kilometre metro, gençlere üniversite, internet bağlantılı yurt sözü veren Kılıçdaroğlu, her ailede bir sigortalı çalışan ile ihtiyaç sahibi ailelerin ev hanımlarına 600 lira verileceğini anlattı.



Kılıçdaroğlu'nun mesajlarını kısa ve düzgün cümlelerle vermesi ve çok sayıda prova yapılmasına imkan vermemesi ajans çalışanlarını mutlu etti.