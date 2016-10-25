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Ekonomi

Kılıçdaroğlu: "Faizler yüzde 1'i geçemez" diye Meclis'e teklif getir, destek vereceğim

"Türkiye’yi tefeci faizden ancak CHP kurtarır; hükümeti yönetemiyorlar"

25 Ekim 2016 17:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, faiz politikalarıyla ilgili olarak "Başbakan faizlerden şikayetçi. Sen başbakan değil misin? Sen niye şikayet ediyorsun? Senin şikayet etmeye hakkın yok. Sayın Cumhurbaşkanı da faizlerden şikayetçi, çok yüksek diyor. Faizler yüzde 1’i geçemez diye Meclis’e teklif getir, destek vereceğim. Getiremezler, abileri izin vermez. Faizleri yüzde 1’e indiren düzenlemeyi getir, destek vereceğim" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

5 milyon 870 bin işsiz var, üniversite mezunları arasında işsiz daha fazla. Esnaf faiz batağı içinde. Türkiye’yi tefeci faizden ancak CHP kurtarır.

"Destek vereceğim"

Başbakan faizlerden şikayetçi. Sen başbakan değil misin? Sen niye şikayet ediyorsun? Senin şikayet etmeye hakkın yok. Sayın Cumhurbaşkanı da faizlerden şikayetçi, çok yüksek diyor. Faizler yüzde 1’i geçemez diye Meclis’e teklif getir, destek vereceğim. Getiremezler, abileri izin vermez. Faizleri yüzde 1’e indiren düzenlemeyi getir, destek vereceğim. Devleti yönetemiyorlar.

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