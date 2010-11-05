-KILIÇDAROĞLU, FACEBOOK HESABI AÇTI ANKARA (A.A) - 05.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi ''facebook'' üzerinde ''Sakin Güç'' adıyla hesap oluşturdu. CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun facebook üzerinde kişisel görüşlerini, duygu ve beğenilerini ''Sakin Güç'' adlı sayfasında paylaşacağı belirtildi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun gündemle ilgili görüşlerini ''kilicdarogluk'' isimli twitter adresinden paylaşmaya devam edeceği ifade edildi. Kılıçdaroğlu, ''Sakin Güç'' adlı sayfasında yaptığı son duyuruda, eski başbakanlardan Bülent Ecevit ile ilgili, ''Son nefesine kadar doğruyu yaptı. Koltuk için değil ülkesi için çalıştı. Herkese örnek oldu. Toplumun en umutsuz olduğu zamanlarda attığı kararlı ve cesur adımlarla gerçek bir lider olduğunu defalarca kanıtladı. Karaoğlan; Bize bıraktığınız miras sorumluluğumuzu arttırıyor'' paylaşımında bulundu. Facebook sayfasında, Kılıçdaroğlu'nun özgeçmişinin yanı sıra, ilgi alanları da ''tiyatro ve müzik dinlemek'' olarak özetleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve caz dinlediğini belirtirken, Yaşar Kemal'in ''İnce Memed'' romanı ile Doğan Avcıoğlu'nun ''Türkiye'nin Düzeni'' adlı kitaplarını en sevdiği eserler olarak sıraladı. CHP lideri, Sidney Lumet'ın ''12 Kızgın Adam'' adlı yapımını da favori filmi olarak facebooktaki sayfasına koydu.