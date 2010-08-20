-KILIÇDAROĞLU: 'EVET' DERSEK RECEP BEY KURTULACAK KÜTAHYA (A.A) - 20.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bu Anayasa değişikliğine 'evet' dersek Recep Bey, 'hayır' dersek memleket kurtulacak'' dedi. Kılıçdaroğlu, Kütahya Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Kütahya'ya daha önce ''memur Kemal'' olarak geldiğini, şimdi ise ''memur, işçi, emekli, siyasetçi Kemal'' olarak, ''soy, sop tartışması yapmayan bir insan'' olarak geldiğini söyledi. Anayasa'da ''devletin, ailenin huzur ve refahı için gerekli tedbirleri almak zorunda olduğunun'' ifade edildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, ''Ailenin huzur ve refahı için Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun başındaki Başbakan gerekli önlemleri aldı mı?'' diye sordu. Meydandaki vatandaşların ''Hayır'' yanıtı vermeleri üzerine Kılıçdaroğlu, ''Anayasa'yı uygulamayan bir Başbakan nasıl yeni bir Anayasa değişikliğini getirir? Onun sözüne güvenilir mi? Anayasa'nın ne dediğini bilmeyen, milletin önüne geçip boy tartışması, soy tartışması başlatan şu Başbakan'a öyle bir ders verin ki Hakkari'den Edirne'ye kadar bütün Türkiye duysun. Bu Anayasa değişikliğine 'evet' dersek Recep Bey, 'hayır' dersek memleket kurtulacak'' diye konuştu. Yapılan Anayasa değişikliğinin yargıyı vesayet altına almaya yönelik olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, ''Geçmişte bu ülke yargının siyasallaşmasının faturasını ağır ödemiştir. Menderes'in idamı, Deniz Gezmişlerin idamı, 16 yaşındaki çocuğun yaşını büyüterek idam etmek... Onun için bu ülkede Ecevit iktidarı döneminde idamlar kalkmıştır'' dedi. Türkiye'nin çağdaş bir anayasaya ihtiyacı olduğunu ancak yapılan değişikliklerin bunu sağlamadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, getirilen değişikliklerle örgütlü toplumun ortadan kaldırılacağını, yargının siyasallaşacağını ileri sürdü. Vatandaşın gerçekleri görerek oyunu kullanacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Bu millet seni aklamayacak Recep Bey'' dedi. Alandaki ''Hiçbir zaman 'hayır'dan şer gelmez'' ve ''Bu memleketi kurtarmak istiyorsan 'hayır' ver kardeşim'' pankartlarını gösteren Kılıçdaroğlu, ''Evet 'hayır'dan şer gelmez, 'hayır' diyeceğiz inşallah. Bu Başbakan'ı hayırla yolcu edeceğiz'' diye konuştu. CHP'nin Türkiye'yi ayağa kaldırmak için yola çıktığını belirten Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan kendilerine destek olmalarını istedi. -''BE KARDEŞİM, SEN HİTLER MİSİN ALLAH AŞKINA''- Soy tartışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Başbakan kalkıyor soy, sop tartışmasına giriyor. Soy, sop tartışması nerede olur biliyor musunuz, Hitler'in Almanyasında olur. Be kardeşim, sen Hitler misin Allah aşkına. Vatandaşın soyuyla sopuyla ne uğraşıyorsun? Başbakan'a diyelim ki şimdi sen millete hizmet ederken milletin soyuna, sopuna mı bakacaksın? İnancına mı bakacaksın? İnsan Allah'tan korkar. Allah'tan korkar, kuldan utanır. Sen bunu nasıl söylersin? Ama söylüyor, özür de dilemiyor. Onun için söylüyorum, sen eline pergeli cetveli al, Türk milletinin kafatasını ölç. Sen kafatasçı mısın?''