Kılıçdaroğlu: "Evde kal" denilen vatandaşlarımızın maaşı en az 3 ay asgari ücret olarak ödenmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox Tv'de yayımlanan Çalar Saat programında gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. CHP lideri, "Evde kal' denilen vatandaşlarımızın maaşları, en azından 3 ay boyunca asgari ücret olarak, işsizlik sigortası fonundan ödenmelidir. “Evde Kal değil Evde Tut kampanyası yapılmalıydı!" dedi. Kılıçdaroğlu devamında, "Türkiye'de eğer 'Aile Yardımları Sigortası' uygulanıyor olsaydı bu sorunlar yaşanmazdı. Hiçbir aile 'benim gelir güvencem yoktur' diye düşünmeyecekti. Biz bunu sağlamak zorundayız" diye konuştu.

"Ekonomik ve Sosyal Konsey bir an önce toplanmalı"

Kılıçdaroğlu, "Ekonomik ve Sosyal Konsey en son 2009'da toplanmış. Konsey bir an önce toplanmalı. Konseyde işçi, çiftçi ve sağlık temsilcileri var. Orada bir 'devlet aklı' oluşacak. Sorunu söyleyenlerle, sorunu çözecek olanlar bir araya gelecek" önerisinde bulundu.

Erdoğan'ın, yardım toplayan CHP'li belediyeleri, "Devlet içinde devlet" olmakla suçlamasına tepki

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li belediyelerin yardım toplamasına yaptığı, "devlet içinde devlet" olmakla suçlamasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. "Grup başkanvekilimiz gayet güzel bir şey söyledi. Devlet el açan vatandaşına yardım eder. İyilikte yarışmak varken neden iyilik yapmak isteyenleri iyilik yapmaktan men ediyorsunuz? Biz Erdoğan'ın açtığı kampanyadan çok önce zaten çalışıyordu" diyen Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Şunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum; şimdi yardım kanunu ayrı, belediye kanunu ayrı. Yardım kanununa göre gidip valilikten izin isteyeceksiniz. Ama belediye gelirlerinden biri de bağışlardır. Kanuna yazıyor bu. Yine yapacaklar. İş dünyasından son derece saygın insanlar var yoksullara yardım yapmak istiyorlar. Belediye o paketleri yoksullara dağıtacak. Belediye gelirler arasında bağışlar sayılmış. Yapılan tamamen CHP'li belediyeler yardım yapmasın, elini kolunu bağlayalım başarısız olsunlar. Hangi engeli getirirlerse getirsinler bizim belediye başkanlarımız iyilikte yarışacaklardır. Gerekirse belediye başkanı aylığını bile buna ayıracaktır. "

CHP lideri devlet garantili otoyol ve köprülere dikkati çekti

"Devletimizin kaynağı var mı?" sorusuna, "Devasa bir TC devleti, temelinde milli kurtuluş savaşı olan bir Türkiye Cumhuriyeti devleti. Bugün yeteri kadar kaynağımız var mı? Hayır yok. Üzülerek söylüyorum. Bağış kampanyasının açılması sebebi de bu. Bu paranın büyük bir kısmını kamu kuruluşları ödedi. Bunlar zaten devletin parası. Burada bir şey daha var. Bu kurumlar bağışları yapıyorlar. Bağışların tamamını vergiden düşüyorlar" diye yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "Kanal İstanbul'a vereceğiniz gelin fakir fukara için, fabrikalar için harcayın. Bütün bunları yapmak varken aklı mantığı bir tarafa bırakmışız" dedi.

Kılıçdaroğlu açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bir stratejiniz yoksa başarı sağlayamazsınız. Önce sağlık önlemler alınacak bilim kurulunun söylediği yasaklara uyulacak. Erdoğan'ın söylediklerine uyarsak bugünkü tablo çıkacak. İki, iş yerlerini kapattınız ama orada çalışan işçiler için hiçbir önlem almadınız. "

"Elektrik doğalgaz faturalarını askıya alırdım. Suyu kesilen aboneler olmak üzere herkesin suyunu açtı belediyelerimiz. Erdoğan doğalgaz ve su kesilir mi dedi belediye başkanlarıyla konuşurken. Hangi elektrik şirketi gereğini yaptı peki? Bizim belediye başkanlarından istirham ettik, o şirketlere yazı yazın sizler de fedakârlık yapın faturaları uygulamaya koymayın diye öneride bulunuldu. Ama bu konuda bir karar yok. Söylemesi kolay ama işe gelince yok. Rantiyeden alınması gereken parayı alacaksın. "

"Sicil affı getirin dedik, hâlâ yapmıyorlar. Niye yapmıyorlar ama 10 milyar dolarlık garanti evrenler deseydi hemen yaparlardı. "

"(Aile yardımları sigortası çıkarılmalı önerisi) İhtiyaç sahibi ailelere her ay iki bin lira gelir güvencesi verilmeli. Sosyal devlet budur. Pek çok ülkede her aileye asgari gelir güvencesi veriliyor. Nasıl yapıyorlar bunu? Aile yardımları sigortasıyla. Neden bu olmalı? Çünkü sağ elin verdiğini sol el görmeyecek"

"(Artması beklenen işsizlik rakamları) Kapatılan iş yerlerinde çalışanların sayısı şu anda 2 milyonu aşmış vaziyette."

"Bırak belediye de alsın sen de kampanya açtıysan aç. Açtığın kampanya yaraya merhem olmayacak. Zorla bağış yapacaksın diye genelge çıkarıyorsun. Aklın alacağı şeyler değil."

"Gün birlik beraberlik kardeşlik günüdür. El birliği yapılması gerekir dedik. Merkezi hükûmetle yerel yönetimlerin iş birliği yapması lazım. Ne paralel devleti ya nereden çıkardın!