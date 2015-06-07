CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Haziran genel seçimleri için Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte oyunu kullandı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Eşitsiz şartlarda bir seçim süreci yaşadık. Bu süreçte bizi en çok üzen Diyarbakır'da HDP mitingine yönelik bombalı saldırı oldu" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Öncelikle ülkemiz için hayırlı olsun. İstikrarın ülkemiz için büyük faydaları olacak. Sandıklara katılımın güçlü olduğu bilgisini alıyoruz. Ben milletimize teşekkür ediyorum. Herhangi bir sıkıntı olmadan bu işin atlatılması demokrasimizi için önemli olacak. Tüm sandık görevlileri arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sonuçları İstanbul'da takip edeceğim."