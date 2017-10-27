Kılıçdaroğlu: Erken seçim çağrısını demokrasinin namusunu korumak için yapıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının istifasının istenmesini "AK Parti'nin kendi içindeki hesaplaşması olarak" yorumladı. Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifasının istenmesine ilişkin “Melih Gökçek seçimle geldi. Bir kişi çıkıyor istifa edeceksiniz diyor, ama neden yok. Ne için istifa isteniyor. Belediye başkanları bırakın halka hesap vermeyi, ailesine hesap veremez noktaya geldi. Ne diyecekler, 'gereğini yaparım' dedi ben de korktum istifa ettim mi diyecekler” diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Vekil arkadaşım AK Partili vekillerle konuşuyor. İçerisi kaynıyor, herkes rahatsız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 'Melih Gökçek'i Ankara'dan aday gösterir misiniz?' sorusuna "Hayır neden düşünelim" diye cevap verdi. 2019'da Cumhurbaşkanığı seçiminde aday olup olmayacağı yönündeki bir soruyu da "Bunu seslendirenler var ama erken" diye yanıtladı.

Kılıçdaroğlu’nun CNN TÜRK'te Gece Görüşü programında Hande Fırat, Abdulkadir Selvi, Serpil Çevikcan ve Erdem Gül'ün sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

Deniz Baykal'ın sağlık durumu

İyileşmeye doğru gelişmeler var. Deniz Bey için ne gerekiyorsa hekimlerin tamamı seferber olmuş durumda. Ben de tüm sağlık personellerine teşekkür ediyorum. Umarım kısa süre içinde sağlığına kavuşur, bütün dualarımız onunla beraber.

Erken yerel seçim

Bizim varlık nedenimiz demokrasi. Bir ülke düşünün; nüfusunun yarısı tarafından seçilen belediye başkanları tarafından yönetilmesi gerekirken bakıyorsunuz bu belediye başkanlarının bazıları görevden alınıyor ya da istifa ettiriliyor. Bu çağrıyı neden yapıyoruz?

Demokrasinin namusunu korumak için yapıyoruz. Bu belediye başkanlarını ben seçmedim. Seversiniz veya sevmezsiniz ama bir belediye başka seçildi. Seçimle gelen seçimle gider. Halkın oyunu almıştır varsa bir yolsuzluğu o konuda da ne yapılması gerektiği gayet açıktır, yargılama olur, yargılama sonucunda beraat edebilir, yargılanabilir. Bu süreci yok ediyorsunuz, bir kısım belediyeye kayyum atıyorsunuz, demokratik mi, hayır? Diğer belediye başkanlarını istifaya zorluyorsunuz. 'Gereğini yaparım' diyorsunuz ne demek bu? Halkın seçtiği bir kişiyi belde halkı değil de bir başka otorite belediye başkanını istifaya zorlaması. Bu doğru değil. Demokrasinin namusunu kurtaralım bari, seçime gidelim. Bu kadar basit. Kendinize güveniyorsanız seçime gidersiniz.

Melih Gökçek istifası

Ben demokrasiyi savunuyorum, Melih Gökçek seçimle geldi. Siz seçimi demokrasi için vazgeçilmez olarak görüyorsanız gereğini yapın. Bir kişi çıkıyor istifa edeceksiniz diyor, ama neden yok. Ne için istifa isteniyor. Bir belediye başkanında neden metal yorgunluğu olsun. Görev süresini belirleyen halktır. Belediye başkanları bırakın halka hesap vermeyi, ailesine hesap veremez noktaya geldi. Ne diyecekler, 'gereğini yaparım' dedi ben de korktum istifa ettim mi diyecekler. Gökçek'le de tartıştım ama bunların hepsi demokratik kurallar içinde oldu. Özgürce oturduk bir gazetecinin yönettiği toplantıda tartıştık. Sonuçta demokratik bir ortamda tartışıldı. Şimdi siz hiçbir yasada olmayan bir yöntemi belirliyorsunuz. Çağırıyorsunuz istifa et diyorsunuz. Şantajla, tehditle seçimle gelen birisi makamından atılabilir mi?

Ben hep diyordum ülkede dikta yönetimi var.

Melih Gökçek'i belediye başkanı adayı olarak görür müsünüz?

Hayır neden görelim. Şimdi kendi içlerinde bir hesaplaşma yapıyorlar. Ama bu hesaplaşmanın hukuka ahlaka aykırı olduğunu biliyoruz. Ben demokrasinin namusunu kurtarmaya çalışıyorum. Ahmet Davutoğlu'na da istifa edeceksin dediler, etti. Tek bir cümle edemedi. Bugün neden istifa edeyim diyen belediye başkanları kadar olamadı. Meydanlarda bağırıyorlar ey Kılıçdaroğlu neredesin diye, yanıt veriyorum; buradayım.

AK Parti'nin kendi içindeki hesaplaşması

Bunların başında rant paylaşımı var. Büyük kentlerde yapılan operasyonlarda rant paylaşımı var. Yolsuzluk dosyaları gizlenemiyor. Bir de tek adama koşulsuz itaat var. Tek adam rejimi var ve onlara uyuyor. Ama vekil arkadaşım AK Partili vekillerle konuşuyor. İçerisi kaynıyor, herkes rahatsız. Bu neyi gösteriyor, çürümüşlüğü gösteriyor. İçten içe çürüyor. Tartışmalar var. Bizim partimizde bu tür şeyler olduğunda biz kamuoyuna açık yaparız. Şu kişi hata yapıyor diye söyleriz. Ama o partinin kültüründe tartışmalar kendi içlerinde yapılıyor.

Nisan referandumu

Devletin bütün araçları, parası kullanıldı. Ona rağmen YSK ile 51.3'e ulaşıldı. Bütün dağ, taş evetle donatıldı. Bütün televizyonlarda bu yayın yapıldı. Ama ben eminim evet diyenler de rahatsız. Bütün seçmenler o dönemde söylediklerimin bugün tamamının doğru çıktığını görüyorlar. Halk bunları görüyor ama biz seçim çağrısı yaptığımız zaman gelmiyorlar. Çünkü bunu halkın da gördüğünü biliyorlar, korkuyorlar.

Hodri meydan diyorum; yerel seçimse yerel seçim, genel seçimse genel seçim, cumhurbaşkanlığı seçimiyse cumhurbaşkanlığı seçimi. Hodriye hodri diyemezler. Üç gün daha fazla yönetmek için ülkeyi felakete götürürler.

CHP'li belediyeler

Bizim adalet yürüyüşümüz kurdukları baskının büyük bir kısmını yok etti. İnsanlar biz yalnız değiliz diye düşündüler. Biz demokrasi istiyoruz. Gidelim seçime, böyle bir iktidarı getirelim istiyoruz. Şunu da söylüyorlar; Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelere de sıra gelecek diye böyle söylüyorlar. Yahu biz şerbetliyiz. Bizim bütün belediyelerimizde 365 gün müfettiş var. Biz 2012'de bir ilan yayınladık; baskın olursa ne yapacaksınız diye. Belediyelerimize gönderdik bunu. Biz denetimden korkan biri değiliz ki. Belediye başkanlığında olan kişi hesap verecek kişidir.

Belediye başkanı göstermeme nedeni

Çünkü erken seçim istiyoruz. Bu yüzden aday göstermemiz gerek yok, mantığı yok. Her düşüncemizin dayandığı bir temel var. Belde hakları son derece mağdur. Biz demokrasinin namusunu kurtarmak için buyrun bir an önce yapalım. Ha kazanırız kaybederiz, o değil. Demokrasiyi korumak zorundayız.

Adalet Yürüyüşü

Adalet Yürüyüşü'nde AK Partili vatandaşlar bizi destekliyorlar. Anketler bunu gösteriyor. Adalet hapishanede var, sokakta var, kadına şiddette var, işçilerde var. Hiçbir yerde adalet yok ki. Adalet Yürüyüşümüzün özünde bu yatıyordu. Adaleti herkese hatırlatmak istedik. Adalet bu ülkede yaşayan herkesin ortak talebidir. Yürüyemez dediler, yürüdük. Biliyorum birileri gece yatağında uyuyamadı ama uyumasın diye yürüdük zaten.

Büyük kentleri de kaybedecekler. Ben eski AK Parti'yi düşünüyorum; bizim ağzımızdan erken seçim çıksa koşa koşa gelirlerdi. Şimdi kaçıyorlar. Artık demokrasiye inanmıyor, baskıyla ayakta kalabilir miyim arayışına girdiler. İki ayrı yapı var; şu anda paralel devlet Türkiye'de tam anlamıyla var. Bir Başbakan var ülkeyi yönetiyor, Cumhurbaşkanı var o da ülkeyi dönüyor. Dışişleri Bakanı var bir de sarayda dışişleri bakanı var. İbrahim Kalın konuşuyor. Dışişleri Sözcüsü konuşmuyor. Türkiye'de bir kaos yaşanıyor. Kimse korkudan kalemini oynatamıyor.

Dışişleri Sözcüsü açıklama yapmak için hazırlanıyorken bir bakıyor İbrahim Kalın konuşuyor. Geri dönüp gidiyor sözcü. İbadi'ye laf laf etti, dün gitti karşıladı. Doğru kendi düzeyinde değildir, onun düzeyi Başbakan. Aldı kendi düzeyine çıkardı. Irak'ın iç sorunları Cumhurbaşkanın değil, Dışişleri Bakanı ve Başbakanı ilgilendirir.

Binali Yıldırım'la görüşme

İki kişi arasında yapılan bir görüşmenin ayrıntılarını vermem doğru değil ama pek çok kaygımı dile getirdim.

Erken seçimde CHP'nin belediye başkan adayları

Bugünden İstanbul, Ankara adayımız budur diyemeyiz. Biz adaylarla ilgili beldede bir anket yapmak zorundayız. O kişi projelerle ortaya çıkacak, gerekli hazırlıklarını yapacak. Ben gelince burayı şöyle yöneteceğim diyecek. Ve eminim bu kentlerin tümünü alacağız. Milletvekillerinden şu ana kadar en azından bana gelmiş bir aday yok.

Çevre Bakanı'nın CHP eleştirisi

Kayseri'de belediye başkanlığı yaparken neler yaptığını ben biliyorum. İstanbul'u CHP mi yönetiyor? Adam İstanbul'u yıllardır kendi partisinin yönettiğinin farkında bile değil, bir de bakanlık koltuğuna oturmuş. Kendi imzasıyla Bakırköy'e giderken bir sahil yolu vardı eskiden, denizle yol arasında sadece ağaçlar görünürdü. Şimdi artık sadece beton görünüyor. Bu kişi o ağaçlar yıkılsın diye imza atarken vicdanı sızladı mı? Hangi gökdeleni CHP yaptı. Bakan olsa böyle konuşmaz.

Hatırlar mısınız Erdoğan'ın yaptığı bir konuşma medyaya yansımıştı. İstanbul'daki kupon araziler benden sorulacak diye. Bir ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı neden bir arsanın alım satımıyla ilgilenir? İhanet sözcüğünü de kullanan ben değilim, Erdoğan'ın kendisi söylüyor.

Neden Cumhurbaşkanına zat diyor?

Çünkü tarafsızlık yemini ettiği halde tarafsız değil. Biz referandumun meşruluğunu da kabul etmiyoruz. Fakir furanın ödediği vergiyi kendi parti çıkarları için kullandı, medyayı kullandı, valileri kullandı, muhtarlara baskı yaptılar. Bütün bunlara rağmen YSK kararıyla ancak alabildiler.

MHP- CHP ilişkisi

Biz durduğumuz yerdeyiz. Bizim açımızdan değişen hiçbir şey yok. O gün neleri eleştiriyorsak bugün de aynı şeyleri eleştiriyoruz. Değişen biz değiliz. Ha değişebilir, saygı gösteririz. Neden değiştin demeyiz. Ama Türkiye'nin bekasından söz edeceksek biz durduğumuz noktanın doğru olduğunu düşünüyoruz.

İYİ Parti

Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bugün için öyle. Sayın Meral Hanımın ayrı bir parti kurması öteden beri söyleniyordu. Biz de merakla bekliyorduk. Hayırlı olsun diyoruz. Bizim kendisine yönelik neden parti kurdu gibi bir sözümüz yok. Takdir olacak olan halkın kendisidir.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ni belediye başkanımız bütün siyasi partilere açıyor. Tıpkı arena gibi. Nazım Hikmet Kültür Merkezi bir CHP'li belediye tarafından yönetiliyor ama halka açık. Bir sürü toplantılar yapılıyor. Özel olarak Meral Hanım için yapılmış bir şey yok.

Aytun Çıray'ın İYİ Parti'ye geçmesi

Ben milletvekillerinin seçildiği partilerin içinde görev yapmalarını arzu ederim. Ama zamanla uyumsuzluklar olabilir, o zaman istifa edebilir bağımsız olurlar. Ama parti değişimlerini tutarlı bulmuyorum.

Aytun Bey'i aday göstermekten pişman değilim. Darbe Komisyonu'nda da görev aldı. Görevini yaptı, çalıştı. Anladığım kadarıyla merkez sağda bir oluşumu gerçekleştirmek için Meral Hanım'in yanında yer almak istedi.

Bir kadının siyasette yer almak demokrasi açısından bir kazanımdır.

Cumhurbaşkanlığına adaylık

Biz demokratik bir partiyiz. Her zaman seçim yapıyoruz. Demokrasiyi içimize sindirmiş vaziyetteyiz. Cumhurbaşkanlığı adayı için de elbette oturulup bakılacaktır. Partiler mezarlığına baktığınızda bir sürü parti var ama CHP en güçlü partilerden biridir. Biz kararlarımızı demokratik ölçülerde alırız. Elbet bir Cumhurbaşkanı adayımız olacak.

Müftüye resmi nikâh yetkisi

Müftüler de imamlar da toplumun saygıdeğer kişileridir. Böyle bir tartışmayı imam ve müftü endeksli götürmek toplumu ayrıştırır. Devlet dediğiniz kurumda bir iş bölümü vardır. Ben ameliyata girip ameliyat yapamam. Hekimler yapar. Ama her hekim de her ameliyatı yapamaz. Yani devlet liyakat esasli gelişir. Biz nikah işine toplumun öteden beri gelen kuralları uygun olarak yapar. Kimler yapıyor, seçimle gelenler yapıyor.

Bu yasa kutuplaşmaya yol açacak.

Abdullah Gül'le görüşme

Kendisine her zaman saygım var. 8 ay önce falan görüştük, ülkenin durumu hakkında konuştuk. Abdullah Gül büyük ölçüde tarafsız bir Cumhurbaşkanlığı yürüttü. Bizler nasıl ülkenin sorunlarıyla ilgili kaygılarımızı dile getiriyorsak sayın Gül de getiriyor. Özel bir siyasi hareketi görüşmedik, ben daha çok Türkiye'nin içinde bulunduğu atmosferi, hapiste gazeteciler, dünyayla kavga... Bunları dile getirdim. Sayın Abdullah Gül'ün de bu kaygıyı paylaşması normal.

Hapisteki milletvekilleri- gazeteciler

Siz neden milletvekilini hapise atıyorsunuz, haber yaptı diye gazeteci hapise mi atılır? Yaptığı haber doğruysa ve bu bir haber niteliği taşıyorsa gazeteci neden hapise atılır? Biz bütün dünyayı kendimize güldürüyoruz. Ben sayın Davutoğlu'na da Binali Yıldırım'a da teklif ettim, demokratik standartlarımızı AB standartlarına yükseltelim. Ve dönüp AB'ye diyelim ki bak yaptık, sözünüzü tutun.

FETÖ ile mücadele

Ben samimi olarak FETÖ ile mücadele ettiklerine inanmıyorum. Siyasi ayağıyla mücadele etmeleri lazım. Ama o yok. FETÖ'cüleri kim devletin içine yerleştirdi. Parlamentoda FETÖ'nün ayrıntılarını öğrenelim diye komisyon kuruldu ama o da engelledi. FETÖ'nün araştırmasını yapan dosya savcıdan alındı başkalarına verildi. Hala Adil Öksüz olayı belirsiz. Hükümetin darbeden haberi vardı. Bu olayın dünya kadar karanlık noktası var. Fetullah Gülen'in iadesi isteniyor. Binali Bey'den önce ABD'ye 85 koli gitmiş. Dedim ki herhalde iade edilmesin diye bu kadar dosya gider. Bir koli dosya gönderirsiniz, siz 85 koli gönderirseniz bu bize vermeyin anlamına gelir. Emin olun keşke Binali Bey burada olsaydı, bütün kaygılarımı kendisine söyledim.

Reza Zarrab olayı var. İktidardan ABD'ye giden herkesten ilk talep; Reza Zarrab'ı iade edin. Onlar da iade etmiyorlar. Herhalde Reza Zarrab'ın Türkiye'de yaptığı olayları açıklayacak, bundan endişe duyuyorlar. Bakanların rüşvet aldığı kesin ama Reza yarın konuşursa bir deprem olur. Bundan endişe duyuyorlar. Birileri endişe duyuyorsa bundan korkuyordur.

Erdoğan’ın korumalarına gözaltı kararı

BM’nin bir kararı var değil mi, İran’a ambargo konusunda ama bizimkiler dedi ki ‘biz ona uymayacağız. Bu uluslarararsı hukuka aykırı. ABD bunu kendi güvenliğine yönelik bir tehdit olarak görüyor. rüşvet alanlar burada yargılansaydı böyle olmazdı. Cesareti olan bir siyasi iktidar bakanları da diğerlerini de yüce divana gönderir. Bakanların rüşvet aldığı kesin ama Reza yarın konuşursa bir deprem olur. Bundan endişe duyuyorlar. Birileri endişe duyuyorsa bundan korkuyordur.

ABD ile vize krizi

ABD ile ilşikilerin bu boyuta gelmesi bizi de rahatsız ediyor. Biz de karşı çıktık.