Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın uçak krizi konuşması çaresizlik ifade ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP hükümetinin dış politakasının blöfe dayalı olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, Mavi Marmara baskınıyla sarsılan Türkiye imajının Rumların Akdeniz’de petrol araması ve Suriye ile yaşadığımız uçak krizi ile gelinebilecek son noktaya geldiğine dikkat çekti. CHP lideri Erdoğan’ın uçak krizi sonrası yaptığı açıklamayı ise, ‘’ Sayın Başbakan'ın dün grupta yaptığı konuşma neydi? Bütün dünya izledi ne oldu orada? Bu konuşma bir çaresizlik ifade ediliyor’’ dedi

Kılıçdaroğlu, Ahmet Hakan'ın sunduğu tarafsız bölge programına konuk oldu. Kılıçdaroğlu, programda Metehan Demir, Fikret Bila, Faruk Mercan ve Deniz Zeyrek’in Suriye ile yaşanan uçak krizine dair sorularını yanıtladı

Kılıçdaroğlu, AKP hükümetinin dış politikasını eleştirdi. CHP lideri Başbakan Erdoğan'ın dış politikada tutamadapı birçok söze imza attığını ve bunların sonucunda Türkiye'nin bugünkü krizlere maruz kaldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Rumların Akdeniz'de petrol arama çalışmalarını örnek göstererek, AKP'nin, ''Rumlar Akdeniz'de petrol araması yaparsa bunu savaş sebebi sayarız'' sözlerine değindi. CHP lideri Rumların AKP'nin bu tavrına ise, ''Türkler konuşur ama yapmaz'' sözleriyle karşılık verdiğine dikkat çekti.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından bazıları şöyle:

'Dış politikamız blöf üzerine kurulu'

''Ben hiçbir zaman komşularımızla savaş edelim demedim. Bu ülkenin dış politikası blöf üzerine kurulu. Sayın Başbakan sadece bilgi sundu, öneriniz var mı diye sormadı. Orda yeni öğrendiğimiz bir şey hangi sahada hangi dakikada uçağımız neredeydi, bu noktada vuruldu. Sadece bazı telsiz seslerinin olduğu belirtildi. O da bize dinletilmedi. Sayın Davutoğlu Kıbrıs’ta bir İngiliz üssü olduğunu ve onlardan da yardım istendiğini söyledi.''

'Diplomatik ilişki böyle kurulmaz'

''Ben Başbakan olsaydım böyle bir tablo olmazdı. Bir ülkeyle böyle diplomatik ilişkiler kurulmaz. Eğer bir Başbakan bunu yapıyorsa dönüp kendisini sorgulaması lazım. Şimdi siz Esad'ın elini öyle güçlendirdiniz ki. Hani belasını arayan adam derler, geldiğimiz yaşadığımız nokta bu.''

'Mavi Marmara Türkiye'nin kırılma noktasıdır'

''Gazze'de Kızılay'ın tesisi var, yardım götürebiliyoruz. Neden böyle bir provokasyona Türkiye'yi alet ediyorsunuz. Gazze'ye kadar Türk gemilerinin Gazze'ye yardım götüreceğini ve Türk Donanmasının eşlik edeceğini söylediniz. Ben demedim mi eğer bunu yaparsanız alnından öpeceğim diye. Ama ne oldu uluslararası sularda gemiye çıkıldı ve vatandaşlarımız öldürüldü. Mavi Marmara olayı bana göre hükümetin temel kırılma noktasıdır''

'Erdoğan'ın konuşması çaresizlik ifade ediyor'

‘’Öyle laflar ettiler ki yani Suriye elini kaldırsa savaş ilan edeceğiz dediler. Sayın Başbakan sen şunu, şunu yaparım dedin. Sayın Başbakan'ın dün grupta yaptığı konuşma neydi? Bütün dünya izleri ne oldu orada? Bir çaresizlik ifade ediliyor orda bir çaresizlik. NATO ne yapacak orda? NATO'ya üye olmasaydık bile NATO aynı şeyi konuşacaktı.’’

'Demokrasi silahla gelmez'

'Türkiye hiç bir ülkenin içişlerine doğrudan müdahale etmesin. Bundan vazgeçsin. Biz bu tür olayları istemiyoruz. Kendi içlerinde sorun varsa sorunu çözerler. Esad'ın kendi ülkesinde demokrasi ve özgürlüklerden yana bir politika izlemediğini hepimiz biliyoruz. Ama unutmamamız gereken ortadoğu'nun denklemidir. Suriye tak başına Suriye değildir. Bu denklemde Rusya var. Esad gitsin diyorsunuz kim gelecek? Arap baharının yaşadığı hengi ülkeye demokrasi geldi? Bir Fransız gazeteci 1789 Fransız devriminin bile hala oturmadığını söyler.''

Pilotlar uçaktan atladı mı?

''Sayın Başbakan Bir bot fotoğrafı gösterdi, bize bir postal fotoğrafı gösterildi. Diğer 3 postalın fotoğrafını görmedik. Bulunan bot sayısının 4'e yükseldiği söylendi. Eğer pilot kabinindeki koltuklar uçaktan fırlayıp ayrılıyorsa onun çakardığı bir ses var. Onu mutlaka radar tesbit eder. Bunu o zaman ne radar ve başka bir tesbit eder. Kokpitte bir maddenin eridiği ve o maddenin de füzeyle erimiş olabileceği söylendi''