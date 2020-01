Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın önüne MİT 3 sayfalık bir bilgi notu bıraktı, bu dosyayı kapattın sahtekarlığı görmezden geldin

Hakime TORUN - Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD\'de görülen Rıza Sarraf davasına ilişkin, \"Rıza Sarraf ötünce vatansever olmaktan çıktı casus, haini oldu. FETÖ gibi onunla da aynı menzile yürüyorlardı. Sarraf\'a da ne istediyse verdiniz. Rıza Sarraf\'a devletin sırlarını kim verdi? 18 Nisan 2013\'te dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın önüne bir bilgi notu bırakılır. Konusu Rıza Sarraf\'tır. MİT 3 sayfalık bir bilgi notu bırakır. Bütün sahtekarlıklar burada anlatılır. 17-25 Aralık\'tan 9 ay önce söyleniyor bunlar. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan\'a söylüyorum; bu sahtekarın yaptığı dolandırıcılık, bakanlara verdiği rüşvet devletin en hassas kurumu tarafından önüne konuldu. Sen ne yaptın. Bu dosyayı kapattın sahtekarlığı görmezden geldin. Şimdi Rıza Sarraf casusmuş. Zaten casus, sahtekar. Bu bilgileri tamamını senin bakanların yani hükümetin verdi Türkiye Cumhuriyeti devletine ihanet etti para karşılığında. Binali Yıldırım\'a çağrım; dosyayı yeniden açalım, bir soruşturma komisyonu kuralım bu olayı biz temizleyelim\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından Ankara Spor Salonu\'nda düzenlenen \"Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması\"nda konuştu.

\"BUGÜN BİNLERCE ÇİÇEĞİN ARASINDA KOŞAN 15-16 YAŞINDA GENÇ BİR ÇOCUK GİBİ HİSSEDİYORUM\"

Kılıçdaroğlu, \"Bugün kendimi sonsuz bir odada binlerce çiçeğin arasında koşan 15-16 yaşında genç bir çocuk gibi hissediyorum. Sonsuz bir oda ve milyonlarca çiçek. Bugün bizler Cumhuriyet tarihinin en önemli toplantılarından birisini yapıyoruz. Siyasette daha fazla olunuz. Gücünüzü gösteriniz ki haksızlığı hukuksuzluğu, adaletsizliği yaratanlar kaçacak delik bulamasınlar\" dedi.

\"DENİZ BAYKAL\'I ALMANYA\'YA YOLCU ETTİK, UMARIZ EN KISA ZAMANDA SAĞLIĞINA KAVUŞUR\"

Kılıçdaroğlu, \"Bugün önceki genel başkanımız Deniz Baykal\'ı Almanya\'ya yolcu ettik, umarız en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Deniz Bey\'e şifalar diliyoruz. Türkiye\'ye dönüp aramızda bulunmasını arzu ediyoruz\" dedi.

\"KUDÜS, ORTADOĞU\'NUN KİLİT TAŞIDIR. KUDÜS ÜZERİNDE KİMSE OYUN OYNAMASIN\"

Kılıçdaroğlu, \"Kudüs 68 kuşağından çok sayıda gencimiz Filistin topraklarında yatmaktadır. Filistin bizim için önemlidir. Devlet kurmaları bizim için önemlidir. Bu salondan Filistin\'e selamlar gönderiyoruz. Kudüs, Ortadoğu\'nun kilit taşıdır. Kudüs üzerinde kimse oyun oynamasın. Eğer Kudüs ile ilgili yanlış bir karar alırlarsa, Ortadoğu\'da yeniden kanın, gözyaşının nedeni olurlar. İsrail ile Filistin\'in bir araya gelip görüşerek devletlerini kurmalarını, Filistin\'i tanımalarını istiyoruz. Filistinli kardeşlerimizi destekliyoruz. Hiç kimse onlara olan desteğimizi engelleyemez\" diye konuştu.

\"33 CİNSİYET KOTASINI İÇEREN SİYASİ PARTİLER YASASI DEĞİŞİKLİĞİNİ TBMM\'YE SUNUNUZ\"

Kılıçdaroğlu, \"Bütün kadınların önünde söz veriyorum. Talimatım Önümüzdeki günlerde, yüzde 33 cinsiyet kotasını içeren siyasi partiler yasası değişikliğini TBMM\'ye sununuz. Bu yasa teklifini süresi dolduğunda genel kurula indireceğiz. Bütün kadınlardan isteğim bunu genel kurula indirdiğimizde kim evet diyor kim daha az yer almalarını istiyor göreceğiz. Madem ki kadınlar hak ve eşitlik istiyorlar. Bütün bunların tamamını sağlayan bir parti var. Gelin CHP\'ye. Bütün kadınları CHP çatısı altına bekliyorum\" diye konuştu.

\"SEN İSTİYORSUN Kİ; BENİM SAHTEKARLIKLARIM MECLİS\'TE ORTAYA ÇIKMASIN\"

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: \"Bu düzene karşı hep birlikte mücadele vereceğiz. Birileri vergi ödememek için her türlü sahtekarlığı yapıyor. Man Adası\'nda şirket kuranlar vergi ödememek için her türlü sahtekarlığı yaparlar. Ben bunun hesabını sormayacak mıyım? Durumu iyi olan pırlanta, yakut, elmas alır vergi yoktur. 12 saat direksiyon sallayan kamyon şoförünü düşünün dünyanın en ağır vergisini ödüyor. Dünyanın en pahalı mazotunu sana satıyorlar. Ama bu beyler vergi ödememek için her türlü numarayı çekiyorlar. Sen vergi cennetlerinde şirket kurarsan sen ne yerlisin ne milli. Sen gayri millisin. Soruma hala cevap almış değilim. 1 Sterlinlik şirkete, 15 milyon dolarlık para niçin gelir, gider bu paralar? Hala cevabı yok. Buna \'biz adil vergileme getirdik\' diyorlar. Vergilemede adalet yok. Hala belgeler sahte diyorlar. Kendilerine cevabım basit, madem sahte Meclis\'te komisyon kuralım. Komisyon kurmuyorsun. Sen istiyorsun ki; benim sahtekarlıklarım Meclis\'te ortaya çıkmasın.

BİR SORU DAHA SORUYORUM, SEVGİLİ ERDOĞAN DOKTORU YANINA AL. ENİŞTEN İLGEN\'İN MAN ADASI\'NDA ŞİRKETİ VAR MI?

Ben bunu sonuna kadar takip edeceğim. Sözüm söz. Bu şirket faaliyetiymiş. Bu hangi şirket cevabı yok. Sıtkı Ayan, Kazım Öztaş kimdir? Cevap yok. Sevgili Erdoğan sen bilmiyorsan ben söyleyeyim oğluna, damadına dünürüne sor, onlar bilirler. Bir soru daha soruyorum, Sevgili Erdoğan doktoru yanına al. Enişten Ziya İlgen\'in Man Adası\'nda şirketi var mı? Enişten Man Adası\'nda niye şirket kursun? Bu şirketin sermayesi nedir? \'CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu\'nun evi aranmalı ve belgelere el konulmalı\' diyorlar. Korkudan. Sayın Külünk\'ü hanımefendiyle birlikte evime davet ediyorum. Benim evim onun evi kadar zengin değil, mütevazı. Gelsin eşiyle beraber. Kitapları da gösteririm. Vallahi de billahi de benim evimde ayakkabı kutusu yok. AK Partili kardeşlerime seslenmek isterim, daha belgeyi görmeden sahte ilan ettiler. Bir belgeyi eline bakalım sahte mi değil mi? Sahtekarlığı siz çok iyi bilirsiniz. Sahtekarlar sizin eline su dökemez. Her türlü dümen, numara, üç kağıt var sizde.

ESKİ MALİYECİYİM, MAL NASIL GÖTÜRÜLÜR SENDEN DAHA İYİ BİLİRİM

Vergi ödememek için her türlü sahtekarlığı yapıyorsunuz. Ben bunları bilmez miyim? Eski maliyeciyim, mal nasıl götürülür senden daha iyi bilirim. Siyasette ahlak olmazsa olmaz. Milyonlarca mağdur yaratılırsa olmaz. Devlet kinle, öfkeyle değil tecrübeyle yönetilir.\"

\"KENDİ AKRABANA BAKSANA. İŞADAMINA \'SANA GÖSTERECEĞİM, SENİN YURTDIŞINA ÇIKIŞINI YASAKLAYACAĞIM\' DİYOR\"

Kılıçdaroğlu, \"Şimdi kafayı işadamlarına taktılar. Önce kabinemize sesleniyorum diyor, Binali Yıldırım hükümetine talimat veriyor. \'Bunlara çıkış izni vermemelisiniz\' diyor. \'Bu adamlar vatan hainidir\' diyor. \'Bu kazançları yurtdışına kaçırmak isteyenlere biz iyi gözle bakmayız\' diyor. Biz de onun için sana iyi gözle bakmıyoruz. Dönüp kendi akrabana baksana. İşadamına \'sana göstereceğim, senin yurtdışına çıkışını yasaklayacağım\' diyor. Hani eskiden Türkiye\'ye geliyorlardı şimdi kaçıyorlar. Çünkü hiçbirinin, hiçbirimizin can ya da mal güvenliği yok. Erdoğan\'a tavsiyem, sen yabancı sermayenin Türkiye\'ye gelmesini istiyorsan milletvekillerini, gazetecileri serbest bırakacaksın. Medya özgürce yazacak, yargı bağımsızlığını sağlayacaksın. Üniversitelerde düşünce özgürlüğü olacak. Semih\'i ve Nuriye\'yi derhal görevlerine başlatacaksın. Görevine son verilen hocaları görevlerine getireceksin. Sen hukukun üstünlüğünü sağlamazsan ne dersen de dikiş tutmaz. Ülkeni seviyorsan bunları yapacaksın. Bu ülkede huzur bırakmadın, konuşuyorsun 80 milyon geriliyor. Makul bir konuşma yap. Sanıyor ki ben bağırdıkça onlar susacak. İstediğin kadar bağır asla bizi susturamazsın. Devlet hukuka yönetilir, şantaj, tehditle yönetilmez. Ekonominin geldiği hale bakın. Mobilyanın başkenti İnegöl\'e git bakalım, yaprak kımıldamıyor, OSTİM\'de yaprak kımıldamıyor. Sorsan \'bunun sorumlusu CHP\' diyecektir. Sanırsın ülkeyi CHP yönetiyor. Ekonomiyi perişan ettin. Fakir ailelerin kullandığı tüpgazın fiyatını biliyor musun? Tüpgazın fiyatı 100 liraya yaklaştı\" açıklamasında bulundu.

\"HÜKÜMETİN SÖZCÜSÜ DE BENİM İSTİFAMI İSTİYOR\"

Kılıçdaroğlu, \"Bekir Bozdağ \'karanlık güçler, baronlar benim istifa mı istiyorlarmış, Kılıçdaroğlu\'nun istifasını istiyorlarmış\' diyor. Hükümetin sözcüsü de benim istifamı istiyor. Hepiniz baronlar, karanlık güçler, ve siz kol kola vermişsiniz Kılıçdaroğlu\'nu nasıl yok edebiliriz projesi hazırlıyorlar. İstediğiniz kadar uğraşın Kılıçdaroğlu, kaya gibi bu milletin hakkını, hukukunu ve adaleti savunacak\" dedi.

SURİYELİLERE HARCANAN 30 MİLYAR DOLAR POLEMİĞİ

Kılıçdaroğlu, \"\'Suriyelilere 30 milyar dolar para harcadım\' dedi. Bu Suriyelilerin büyük bir kısmı sefalet içinde yaşıyor, bu parayı nerede harcadın? diye sordum. Recep Akdağ, yol yaptık, bu yollardan Suriyeliler geçmiyor mu diyor. Vallahi de billahi de buraya harcamadın. Sayın Erdoğan\'ın açıklamalarına göre harcamalar 9.5 milyar dolar ediyor. Nerede bu para? Hala soruyorum sayın Erdoğan gözlerinden öpüyorum, bu 20 milyar doları nerede ve kimin için harcadın? Bunun cevabını ver. Bu 30 milyar dolarla bütün Suriyelilere prefabrik ev yapılırdı. 25 milyar dolar da artardı. Bunların hesabını soracağız, fakir fukara için\" dedi.

\"BİR SAHTEKARA, ŞARLATANA, RÜŞVETÇİYE TÜRK BAYRAĞINI FON OLARAK KULLANDIRTAN VATAN HAİNİDİR\"

ABD\'de görülen Rıza Sarraf davasına ilişkin Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: \"Gelelim Rıza Sarraf\'a hayırsever İşadamına. Dün hayırsever işadamıydı. Devletin protokolünde yer alıyordu. Rıza Sarraf en önde oturuyor. Havuz medyası bu Rıza Sarraf\'ı televizyona çıkardılar. Bir sahtekarın arkasına Türk bayrağını fon olarak kullanan havuz medyasını şiddetle kınıyorum. Bir de tweet atıyorlar, \'Rıza Sarraf\'a şeref madalyası takmalıydık\' diye. Şeref madalyasını nereye takacaksın? Ben senin boynuna neyi takacağımı çok iyi biliyorum. Sen vatan hainisin.

RÜŞVET ALAN BAKANLARIN YÜCE DİVAN\'A GİTMESİNİ ENGELLEDİLER

Bir sahtekara, şarlatana, rüşvetçiye Türk bayrağını fon olarak kullandırtamazsın. Kullandırtan adam, vatan hainidir. TV\'ye çıkardılar yetinmediler. Plaketler verdiler. Bakanlar önünde diz çöktüler. Rüşvet alan bakanları akladılar. Rüşvet alan bakanların Yüce Divan\'a gitmesini engellediler.

ŞEREF MADALYASI TAKILACAK KİŞİYİ ABD HAPSE ATTI

ABD\'de gözaltına alındı bizimkilerde bir telaş. En çok da gözünden öptüğüm adam telaşlanıyor. Şu adamı verin, ne isterseniz yaparız. Yalvar yakar istediler, vermediler. Şu ABD\'lilerin de yaptığı zulüm, böyle bir şey olur mu? Şeref madalyası takılacak kişiyi ABD hapse attı. Nota verdik iki sefer. Şimdi AK Partili kardeşlerimin vicdanına sesleniyorum. Rüşvetçi için ABD\'ye iki kez nota veren hükümet başına çuval geçirilen askerlerimiz için bir nota bile vermedi.

RIZA SARRAF, DEVLETİN SIRLARINI PARA İLE ALAN BİRİSİDİR. BAKANLARI ELDE EDEN BİRİDİR

Rıza Sarraf, Devletin sırlarını para ile alan birisidir. Bakanları elde eden biridir. Korkulan Rıza Sarraf\'ın konuşmasıydı, bülbül gibi konuştu. Rıza Sarraf sahtekardır ama devletin sırlarını da parayla alan bir kişidir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KOLTUĞUNDA OTURAN ADAM \'ABİCİM RAHAT OL ÖYLE BİR ŞEY VARSA SENİN ÖNÜNE BEN YATARIM\' DİYOR

11 Ekim 2013 dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler telefonda konuşur. Rıza Sarraf, \'MİT, emniyet, istihbarat beni takip ediyor doğru mu, bu takibi durdursunlar\' diyor. İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan adam \'Abicim o konuda rahat ol öyle bir şey varsa, o konuda, senin önüne ben yatarım\' diyor.

ERDOĞAN, \'DÜRÜSTLÜĞÜNDEN EN UFAK ŞÜPHEM YOKTUR, OLSA OLSA SAFLIĞININ KURBANI OLMUŞTUR\' DİYOR

Bu beyefendi parayla bakanı elde etmiş. Devletin sırlarını parayla öğreniyor. Rıza Sarraf\'ın rüşvet verdiği kişilerden biri de dönemin Halkbank Genel Müdürü Süleyman Arslan. Buna da Erdoağn sahip çıktı. Bu kişi için, Erdoğan, \'Dürüstlüğünden en ufak şüphem yoktur, olsa olsa saflığının kurbanı olmuştur\' diyor. Bir sahtekar banka genel müdürüne açık açık rüşvet verdi. Bu hükümetin tuttuğu avukat ABD\'deki davada genel müdür yardımcısını savunuyor. Hükümetin oraya gönderdiği avukat, \'Süleyman Arslan Sarraf\'tan utanmazca rüşvet aldı\' diyor.

RIZA SARRAF ÖTÜNCE VATANSEVER OLMAKTAN ÇIKTI CASUS, VATAN HAİNİ OLDU

Rıza Sarraf ötünce vatansever olmaktan çıktı casus, vatan haini oldu. FETÖ gibi onunla da aynı menzile yürüyorlardı. Sarraf\'a da ne istediyse verdiniz.

ERDOĞAN\'IN ÖNÜNE MİT 3 SAYFALIK BİR BİLGİ NOTU BIRAKTI BU DOSYAYI KAPATTIN SAHTEKARLIĞI GÖRMEZDEN GELDİN

Rıza Sarraf\'a devletin sırlarını kim verdi? 18 Nisan 2013\'te dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın önüne bir bilgi notu bırakılır. Konusu Rıza Sarraf\'tır. MİT 3 sayfalık bir bilgi notu bırakır. Bütün sahtekarlıklar burada anlatılır. 17-25 Aralık\'tan 9 ay önce söyleniyor bunlar. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan\'a söylüyorum; bu sahtekarın yaptığı dolandırıcılık, bakanlara verdiği rüşvet devletin en hassas kurumu tarafından önüne konuldu. Sen ne yaptın. Bu dosyayı kapattın sahtekarlığı görmezden geldin. Şimdi Rıza Sarraf casusmuş. Zaten casus, sahtekar. Bu bilgileri tamamını senin bakanların yani hükümetin verdi Türkiye Cumhuriyeti devletine ihanet etti para karşılığında.

ŞİMDİ ERDOĞAN, DİYEBİLİR Kİ, \'RIZA SARRAF BENİ KANDIRDI.\'

Şimdi Erdoğan, diyebilir ki, \'Rıza Sarraf beni kandırdı.\' Vallahi de billahi de söylüyorum sevgili Erdoğan Sarraf seni hiç kandırmadı. Bütün olaylardan senin haberin vardı. Kim verdi bilgileri? Bütün olaylardan ta başında haberin vardı. Senin hükümetin verdi. Senin hükümetin Rıza Sarraf\'a devletin bilgilerini verdi.

SARRAF DOSYALARINI KAPATAN SAVCI VE HAKİMLERİ GÖREVDEN ATACAKSINIZ BAKAN, HÜKÜMETİ SORGULAYACAKSINIZ

Soruşturmayı yapan savcıya sesleniyorum. Peşine düştünüz biraz geç düğüştünüz. Onu beraat ettirdiniz. İlk yapacağınız iş Sarraf soruşturma dosyalarını kapatan o savcı ve hakimleri görevden atacaksınız. Bir sahtekarı savundular. Ona o bilgileri veren bakan ve hükümeti de sorgulayacaksınız.

HESABINI 2019\'DA SANDIKTA SORACAĞIZ

Bu devlet sırlarını satmak yeni değil. FETÖ terör örgütüne kozmik odayı açan bunlar değil miydi? Bunların yatacak yeri yoktur. Vatana ihanet edenleri arıyorsanız o birilerinin başında sarayda oturan vardır. Sen kozmik odayı terör örgütüne açtın. Sen başbakan değil miydin? Bunlardan haberin yok muydu? Hesabını vereceksin kardeşim. Hesabını 2019\'da sandıkta soracağız. Kadınların gücü ile soracağız.

BİNALİ YILDIRIM\'A ÇAĞRIM; DOSYAYI YENİDEN AÇALIM, BİR SORUŞTURMA KOMİSYONU KURALIM BİZ TEMİZLEYELİM

Hükümete, Sayın Binali Yıldırım\'a çağrı yapıyorum. Türkiye ile ilgili bir rüşvet olayının ABD\'de görüşülmesi doğru değil. Madem ki bir soruşturma açıldı, Parlamentoyu harekete geçirelim bu lekeyi biz temizleyelim. Bizim ülkemizde adaletin olduğunu, rüşvet dağıtan ve yiyenin yargılandığını ve mahkum edildiğini bütün dünyaya ilan edelim. İran nasıl yaptıysa biz de aynısını yapalım. Gelin dosyayı yeniden açalım, bir soruşturma komisyonu kuralım. Bu olayı biz temizleyelim. Kendi pisliğimizi kendimiz temizleyelim. Başkasına temizletmeyelim. Bu samimi çağrımı yapıyorum.\"

