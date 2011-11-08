Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın mektubuna cevap verdi

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri konusunda Başbakanın mektubunu aldığını belirterek, "İçeriğine bir şey söylemiyorum, içeriği vatandaşlarıma havale ediyorum" dedi.





Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde partililerle bayramlaştı.



Partililerin ardından gazetecilerin de bayramını kutlayan Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinden yeni geldiğini anımsatarak, "Var olan sorunların hala çözülemediğini görmek beni üzüyor. Bu bölgedeki insanlarımız kış koşullarına nasıl ayak uyduracaklar, doğrusunu isterseniz bunu her siyasetçinin düşünmesi lazım" dedi.



Van’da iki ayrı kriz merkezinin bulunmasının doğru olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Belediye başkanı ve valinin el birliği ile ölgedeki sorunları çözmesi lazım. Bir bayram kutlaması yaptık, Erciş’te de Van’da da. Yurttaşlarla beraber olduk, onların dertlerini büyük ölçüde dinledik. Ama köylerdeki sorunun daha ağır olduğu ifade edildi bize. Köyden gelen yurttaşlar bunu söylediler. Köylere giden milletvekili arkadaşlarımız, gençlik kollarımız da bu konudaki izlenimlerini aktardılar. Onlar da özellikle kırsal kesim de sorunların azalmadığını, arttığını ifade ettiler bize. Bölgenin temel sorunu işsizlik, bir anne aynen şunu söyledi:



Ben dışarıda yatmaya, soğukta kalmaya razıyım, aç kalmaya razıyım, ama benim iki çocuğum var; bunlara iş.



Bölgenin en temel sorunlarından birisi de bu. ayramlar bizi kaynaştırıyor, Erciş’te de Van’da da yurttaşlar Türkiye’nin her tarafından yardım gelmesinden son derece mutlular. Gönül birlikteliğini, duygu birlikteliğini büyük ölçüde kurduk. Oraya ikinci kez gittim, gördüm ki yurttaşlar batıdan gösterilen ilgiden son derece memnunlar."



Bölgedeki vatandaşların yardımların sağlıklı dağıtılmadığı yönünde şikayetlerini de dile getirdiklerini anımsatan Kılıçdaroğlu, bu durumun kısa sürede çözüleceğine inandığını söyledi.

"Diğer partiler de destek verirse Erciş il olabilir"



Bir gazetecinin Erciş’in il olması yönündeki açıklamalarını hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"Erciş’te sivil toplum kuruluşlarıyla biraraya geldik, onlar Erciş’in il olmasını istediler. Daha önce deprem yaşanan ilçelerde ciddi önlemlerin alınması ve bunların hızla sonuçlanması için hükümetlerin o ilçeleri il yaptığını örnek olarak gösterdiler. Yalova’yı ve Düzce’yi örnek verdiler. Erciş depremin merkezi aslında. Burada da yaraların hızla sarılması için Erciş’in olmasını istediler.



Ben de arkadaşlara talimat verdim. Bu konuda bir kanun teklifi hazırlayıp, parlamentoya sunacağız. Diğer partiler de destek verirse Erciş il olabilir ve sanıyorum yaraları çok daha hızlı sarılmış olur."

Başbakan'ın mektubu



"Kayseri konusunda yazdığınız mektuba Başbakandan yanıt geldi. Nasıl buldunuz bu yanıtı?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Kayseri konusunda Sayın Başbakanın mektubunu aldım. İçeriğine bir şey söylemiyorum, içeriği vatandaşlarıma havale ediyorum. Ben sadece şunu merak ediyorum: Önümüzdeki süreçte Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayseri Anakent Belediyesinin üst düzey yöneticileriyle ilgili olarak bir soruşturma açarsa Sayın Başbakan benden özür dileyecek mi? Bunu merak ediyorum. Dava açılırsa benden özür dilemeli. Dava açılmaz, tümüyle takipsizlik verilirse ben Sayın Başbakandan özür dileyeceğim. Bakalım kim doğruları söylüyor, kim söylemiyor.



Kapanan bir dosyadan bahsediyorum ben. Adliye, valilik ve belediye arasında kapanan bir dosyadan bahsediyorum. O dosya yeniden açılır, belli kişiler için soruşturma talep edilirse, herhalde Başbakanın yapacağı bir şey var. Bir yolsuzluk dosyasını, kapatılan bir yolsuzluk dosyasını açtığım için bana teşekkür etmesi lazım ve bana yönelttiği suçlamalardan ötürü de benden özür dilemesi lazım. Unutmasınlar biz yolsuzluk dosyalarını açarız, onlar kapatmak isterler. Kapatmak istediler izin vermedik, önümüzdeki süreçte bunu göreceğiz."

Kanun teklifi perşembe günü sunulacak



Öte yandan CHP Basın Birimi’nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine Erciş’in il olması için kanun teklifi hazırlandığı bildirildi.



Açıklamada, "Erciş’in il olması için hazırlanan ve CHP Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin, Sezgin Tanrıkulu, CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil, CHP’nin Van’dan sorumlu milletvekili Metin Lütfü Baydar’ın da imzalarını taşıyacak olan kanun teklifi perşembe günü TBMM başkanlığına sunulacak" ifadelerine yer verildi.



Bu arada, Kılıçdaroğlu’nun bayramın son günü olan yarın Silivri’de tutuklu milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal’ı ziyaret ederek, bayramlaşacağı bildirildi.