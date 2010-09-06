-KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN'IN GÖMLEKÇİSİYLE ANLAŞTI İSTANBUL (A.A) - 06.09.2010 - Genel başkanlık seçiminde giydiği 495 TL'lik İtalyan marka gömlekle dikkatleri üzerine çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tamamen yerli üretim yapan bir firmayla gömlek başına 90 TL'ye anlaştı. A Rossi Gömlek firmasının sahibi Bayram Önder, yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile 15 gün önce görüştüklerini, bir hafta önce de kendisine mavi tonlarının hakim olduğu 2 gömlek gönderdiklerini söyledi. ''Kemal Kılıçdaroğlu'' imzalı gömleğini ilk olarak Mersin mitinginde giydiği belirtilen Kılıçdaroğlu'nun Ramazan Bayramı sonrası için 8 gömlek siparişi verdiği ifade edildi. Kılıçdaroğlu'nun, bayramdan sonra diktireceği gömleklerin renk ve desenini ise kataloglardaki 2 bin çeşit arasından kendisinin seçeceği kaydedildi. İlk aşamada 10 gömlek dikeceklerini bildiren Önder, ''Görüşmeler 495 TL'lik gömlek tartışmalarından sonra başladı. Kılıçdaroğlu, gömlek fiyatının sabit kalmasını istedi. Kendisine tanesini 90 TL'den veriyoruz'' dedi. Önder, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrat Parti Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Özel Acıbadem Hastanelerinin sahibi Mehmet Ali Aydınlar gibi siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin kendi firmalarını tercih ettiğini belirtti. Kumaşlarının yüzde 100 pamuk olduğunu ifade eden Önder, kumaşlarının kalite kontrolünü İstanbul Teknik Üniversitesine yaptırdıklarını bildirdi. Türkiye'deki özel üretim gömleklerin en az ithal edilen pahalı gömlekler kadar kaliteli olduğunu savunan Önder, yurt dışından gelen gömleklerin ancak bir iki kez giyilebildiğini, kendilerinin her gömlek için 2 yıl garanti verdiğini söyledi. -SELÇUKLU VE OSMANLI DÖNEMİ GÖMLEKLERİ Firmalarını 2 ay içerisinde Beyoğlu'ndaki tarihi bir binaya taşıyacaklarını anlatan Önder, burada hayata geçirecekleri projelerle dünya genelinde ses getireceğini kaydetti. Selçuklu ve Osmanlı dönemi ile Cumhuriyet tarihinin bugüne kadarki gömleklerini yeniden dikeceklerini ifade eden Önder, bu iş için pek çok tarihçiyle çalıştıklarını belirtti. Bu projeyle amaçlarının hem geçmişi unutturmamak hem de ortak kültürü yaşatmak olduğunu belirten Önder, yeni yerlerinde kimsesiz ve kocası tarafından sokağa atılmış kadınlara terzilik dersleri vererek, meslek edindireceklerini söyledi.