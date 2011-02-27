-KILIÇDAROĞLU ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI İZMİR (A.A) - 26.02.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ege Bölgesi Kars, Ardahan, Iğdır Dernekler Federasyonunun Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlediği 2. Geleneksel Halk Şölenine katıldı. İzmir'deki programı kapsamında, Crowne Plaza'da köşe yazarlarıyla görüşen Kılıçdaroğlu, bir basın mensubunun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün doğum günü olduğunu hatırlatması üzerine, ''Mutluluklar dilerim. Mutlu olmasını dilerim'' dedi. Daha sonra Halkapınar Salonu'na geçen Kılıçdaroğlu, burada Ege Bölgesi Kars, Ardahan, Iğdır Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği 2. Geleneksel Halk Şöleni'ne katıldı. Şölende konuşan Kılıçdaroğlu, Kars, Iğdır ve Ardahan'ın bir bölgeden çıkıp 3'e bölündüğünü ve İzmir'e hep birlikte şenlik içinde geleceklerini konuştuklarını kaydetti. Kars'ın 27 etnik kimlikten oluştuğunu ve insanların yıllardır barış ve kardeşlik içinde yaşadıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, bunun sadece Türkiye'ye değil, dünyaya örnek olması gerektiğini söyledi. Tarımın, hayvancılığın kan kaybettiğini, o nedenle bugün Ödemiş'te Tarım Mitingi düzenlediklerini anımsatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Kars'ın yaylalarını bilirsiniz. Hayvancılıkta Kars sadece Kars'ı değil, Türkiye'yi besleyen bir kentti. Ama bugün bakın, Kars'ta yaşanan dramları görüyorsunuz. Orada yakınlarınız, akrabalarınız var. Onlar da kalkıp geliyorlar. Kars sürekli kan kaybediyor. Gönlümüzde yatan herkesin doğduğu yerde karnının doymuş olmasıdır. Arzumuz budur. O bölgelerde ciddi bir yoksulluk var. Sadece sosyal hayatta gerileme yok. Ekonomik hayatta da var. Aile sigortasını getireceğiz dedik. Ailede kadının banka hesabına en az 600 lira para yatıracağız ve kadın kardeşlerimiz kimseye muhtaç olmadan, el avuç açmadan, makarna kömür dilenmeden haklarını alacaklar ve çocuklarının rızkını sağlayacaklar. Muhtaç yapmayacağız kimseye ve sağ elin verdiğini sol el görmeyecek dedik, bu amaçla yola çıktık.'' CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, son günlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle heykelle ilgili söylediği şeylerle gündemi en meşgul eden kentin Kars olduğunu, 30 yıl öncesine kadar ilde 4 sinema, tiyatro salonu, balo salonu bulunduğunu belirtti. Tekin, ''Ne oldu da Sivas'ın ötesindeki insanlar göç ediyorlar? O heykele değil, insanların ekonomik durumlarının ne olduğuna bak, Ey Sayın Başbakan'' dedi. Kılıçdaroğlu daha sonra 21. dönem milletvekilleri Mehmet Çümen ve Kemal Vatan'a rozet taktı.