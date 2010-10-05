-KILIÇDAROĞLU: ERDOĞAN'IN DİLİ GÜL'Ü BİLE RAHATSIZ EDİYOR TBMM (A.A) - 05.10.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı dilin, artık Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü bile rahatsız ettiğini savunarak, ''Bu dili kullanmak, halka en büyük saygısızlıktır. Saygı Recep Bey'in defterinde var mı? Olduğunu zannetmiyorum'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubunda, referandum sonrası gelişmeleri değerlendirdi. Yorucu bir süreçten geçtiklerini, zor koşullarda bir referandum gerçekleştirdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, ''Biz sadece 'hayır'ı, anayasa değişikliklerine niçin 'hayır' verilmesi gerektiğini anlatmadık. Aynı zamanda başta bazı vali, kaymakamlar olmak üzere, devletin üzerimizdeki, halkın üzerindeki baskısını gidermesi için de çalıştık, çaba harcadık'' dedi. Kılıçdaroğlu, bu çabanın, bir gerçeği ortaya çıkardığını, AK Parti'nin, ''anladıkları anlamda demokrasiyi içselleştiren bir parti olmadığını'' öne sürerek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''İktidarda kalmak için her türlü baskıyı göze alan, iktidarda tutunmaya çalışan bir partidir. O nedenle 2011 seçimlerinde bütün bu gerçekleri bilerek yolumuza devam edeceğiz. Göreceksiniz baskılar, sıradan yurttaşlar üzerindeki şantaj artacak. Öyle olaylara tanık olduk ki demokrasi adına utandık. Seçmen sayısından daha fazla oy kullanıldığını gördük. Bütün bu zorlukları bilerek, göğüsleyerek iktidar olmak durumundayız. Ortaya çıkan sonuç; anamuhalefet gömleğinin bize dar geldiğini görmemizdir. Önümüzde iktidar var. Yolun başındayız. Yollar yürümek için yapılır, yorulmayacağız, kararlılıkla yürüyeceğiz, yolun sonunda iktidar var. O iktidar halkın iktidarıdır. O iktidar demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, kadın-erkek eşitliğini, üniversitelere özerkliği, ulusal kalkınmamızın üretime dayalı olduğunu getirecektir. O iktidar halkın geleceğe güvenle bakmasının nirengi noktası olacaktır. O nedenle sıradan yurttaşımız da partililerimiz de kadın ve gençlik kollarımız da bu bilinçle yola devam edeceğiz, çalışmamızı sürdüreceğiz'' -''DEFTERİNDE VAR MI?''- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 12 Eylül referandumu sonrası bir konuşma yaptığını, güzel şeylerden söz ettiğini ancak tehdit ve şantajların da yer aldığını savundu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın, ''kışkırtıcılar'', ''kendini bilmezler'', ''basiretsizler'', ''kirli oyunlar tezgahlayanlar'' ifadelerini kullandığını ancak bu üslubu kendilerinin kullanmayacağını belirtti. ''O üslup Sayın Başbakan'ın şahsiyetine yakışıyor, onunla özdeşleşmiş durumda'' diyen Kılıçdaroğlu, bir siyasetçinin, söylemleri ve eylemleriyle halka örnek olması gerektiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, '' Kullandığı dil, artık Sayın Cumhurbaşkanı'nı bile rahatsız eder noktaya gelmiştir. Bu dili kullanmak, hele hele öfkeyle kullanmak halka en büyük saygısızlıktır. Saygı diyeceksiniz ki Recep Bey'in defterinde var mı? Olduğunu da zannetmiyorum'' diye konuştu.