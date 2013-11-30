Kılıçdaroğlu: Eğer onlar içerdeyse Erdoğan'ın da hapiste olması lazım!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , ABD ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı yaptı. Kılıçdaroğlu açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıt verdi. "MGK belgesi tartışmalarıyla" ilgili soruya cevap veren Kılıçdaroğlu, "Ergenekon davası, Balyoz davası çökmüştür. Eğer orada yargılananlar o belgelere dayandırılarak yargılanmışsa o zaman bu belgeye dayandırarak başta Erdoğan olmak üzere hepsinin içeride olması lazım" dedi.

'Erdoğan'ın konuşmasını bekliyorum'

İbrahim Yldız'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, "Sayın Erdoğan'ın bu konuda konuşmasını bekliyorum" diyen Kılıçdaroğlu,"Ortaya çıkan belge AKP 'nin ikili oynadığını gösteren bir belge. Olay kamuoyuna yansıdıktan sonra ilk tepkiler yine AKP çevresinden geldi. Sayın Erdoğan'ın bu konuda konuşmasını bekliyorum. O belgeye ne gerekçeyle imza attı, okuyarak mı imza attı okumadan mı? Sayın Erdoğan, bizim genel başkan yardımcımızın sorularına bile cevap verirken bu kadar önemli bir konuda cevap vermemesi suçluluğunun göstergesi. İmzaladım ancak neyi imzaladığımı bilmiyorum diyebilir" diye konuştu.

'İhanet kültüründen geliyor'

Kemal Kılıçdaroğlu, "İhanet kültüründen geliyor. Bugüne kadar kardeşim dediği birçok kişiye ihanet etti. Kaddafi'ye ihanet etti, Esad'a kardeşim diyordu ihanet etti. Şimdi silah gönderiyor orada insanlar birbirini öldürüyor. Erbakan'a ihanet etti. Bunlar Erbakan'dan daha kötülermiş. Hiç değilse Erbakan doğruları söylerdi. İhanet kültüründen gelenler önce kendi insanlarına arkadaşlarına sonra da kendi ülkelerine ihanet ederler" şeklinde konuştu.