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Politika

KILIÇDAROĞLU: ERDOĞAN'I KOLTUKTAN İNDİRECEĞİM İSTANBUL (A.A)

06 Kasım 2010 17:20

-KILIÇDAROĞLU: ERDOĞAN'I KOLTUKTAN İNDİRECEĞİM İSTANBUL (A.A) - 06.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''Halk oylaması bitti, muhalefet Ankara'ya kapandı, hatta, birileri milletin derdini bir kenara bırakıp yine kendi derdine düştü'' sözüne karşılık, ''Sayın Başbakan, bugün gelip havaalanını görseydi, CHP içine mi kapandı, dışarı mı açıldı daha iyi görürdü. Onu indireceğim o koltuktan meraklanmasın'' dedi. Eski başbakan yardımcılarından Prof. Dr. Erdal İnönü'yü anma toplantısına katılmak üzere CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek ve Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ile birlikte Bahçeşehir Üniversitesine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, Başbakan Erdoğan'ın, ''CHP'nin sürekli iç işleriyle uğraşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini'' söylemesi üzerine de, ''Daha iyi ya, mutluysa mesele yok. Onu indireceğim o koltuktan meraklanmasın'' diye konuştu. -BATUM: ''FARKINDA OLSA DAHA TEHLİKELİ''- CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum da Bahçeşehir Üniversitesine gelişinde aynı yöndeki soru üzerine, şunları söyledi: ''Başbakan böyle söylüyorsa sevindim. CHP'nin nasıl bir anlayış içerisine girdiğini daha anlayamamış demektir. Biz daha önce de amacımızı söyledik. CHP artık, referandum sonrasında da göstermiştir ki Türkiye'de bu kadar baskıya bu kadar inanılmaz eziyete rağmen, hala halkın çok büyük bir çoğunluğu yüzde 50'ye yakını, hatta yüzde 50'si bu baskıya itibar etmeyeceğini, bu baskıya, tehdide boyun eğmeyeceğini göstermiştir. CHP de bu kitlenin tamamının ve hatta şu anda bu baskıya boyun eğmek zorunda kalan kitlenin de oyuna talip olduğunu ve bunu alarak iktidar olacağını göstermiştir. Başbakan'ın bunun farkında olmaması, anamuhalefet partisinin bir üyesi olarak beni memnun eder. Farkında olsa daha tehlikeli olurdu.'' Başbakan Erdoğan'ın, CHP'nin ''kendi iç dinamiğini oturtamamış, parti içi muhalefetle uğraşan parti'' durumunda olduğu yolundaki sözleri üzerine de ''Başbakan'ın bizim partimiz hakkında ne düşündüğü, beni çok ilgilendirmiyor'' diyen Batum, şöyle devam etti: ''Başbakan, Türkiye'de insanları nasıl yoksullaştırdığını nasıl kadınların iş gücüne katılımında 134 ülke arasında 131'inci yaptığını, nasıl Türkiye'yi, 'Dünyanın 17. büyük ekonomisi yaptım' derken, servetin kişiler arasındaki dağılımında 54. ülke konumuna düşürdüğünü anlatsın.''

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