-KILIÇDAROĞLU ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA BEKLİYOR TBMM (A.A) - 30.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, WikiLeaks'te açıklanan belgelerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsviçre'de 8 ayrı hesabının bulunduğu iddiasının yer aldığını belirterek, Erdoğan'dan kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama beklediklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Kardemir'de sendika değiştiren 276 işçinin işine son verildiğini anımsatarak, ''İnsanların ekmeğiyle oynamak bu kadar kolay mı? Onların çocukları, ailesi ne olacak? O işçilere sonuna kadar sahip çıkacağız. Hukuk desteği gerekiyorsa hukuk desteği vereceğiz'' diye konuştu. WikiLeaks'te açıklanan belgelerle ilgili değerlendirmeler de yapan Kılıçdaroğlu, açıklanan belgelerin ''dünyanın gündemine bomba gibi düştüğünü'' ifade etti. Türkiye ile ilgili çok az belgenin açıkladığını, daha çok belgenin açıklanacağını belirten Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''eteklerindeki taşları döksünler sonra konuşuruz'' dediğini anımsattı. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Benim bildiğim kadarıyla demokrasisi, insan hakları, ahlaki değerleri gelişmiş bir ülkede, adı yolsuzluklara karıştı diye bir kişi korunuyorsa o taşlar ister kaya olsun Başbakan'a bir şey olmaz. Yerinde kalır. Niye yerinde kalır? Çünkü bu tür şeyler onlar için sıradanlaştı. Ahlaki değerler, hukuk, yerlerde sürünüyor ancak her söylediği alkışlanıyor. Böyle bir sistemde sağlıklı bir demokrasi oluşmadığı için Başbakanlar bakacak diyecek ki 'siz istediğiniz kadar konuşun ben nasıl olsa oy alıyorum'. 'Vurgun mu yaptım... geçiniz onları' diyecektir. Açıklanan belgeler çok önemli, sıradan belgeler değil. Büyükelçilerin yazdığı kriptolar, doğru mudur, yanlış mıdır? Araştırılacak. Biz de araştırma komisyonu kurduk. Belgeleri didik didik edeceğiz. Bize düşen görev varsa -ki olacaktır- o görevi yerine getireceğiz. Gerekirse belgeleri özetleyerek kamuoyuna anlatacağız. İddialar çok ciddi ve sıradan değil. Eğer bir ülkenin Başbakanı için İsviçre bankalarında 8 ayrı hesabı var deniyorsa bu sıradan bir iddia değil, ciddi bir iddiadır. Sayın Başbakan'ın çok net, kamuoyunu tatmin edecek açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Suçlamıyoruz, 'bu iddiadır' diyoruz ama iddiaya karşı net, somut bilgiler ortaya konmazsa Sayın Başbakan bu iddiaların altında kalır.'' Dile getirilen iddiaların bir kısmını daha önce CHP olarak gündeme getirdiklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, bu nedenle iddiaları ''yabana atılır'' bulmadıklarını ifade etti. Kılıçdaroğlu, televizyonlarda bazı konuşmacıların iddiaları ''sıradan'' bulmasının kendisini şaşırttığını da belirterek, ''Küçümseyerek, 'bak AKP ne kadar güçlü' der noktaya geliyorlar. İnsaf arkadaşlar, insaf'' diye konuştu. -''HANGİ YÜZLE ORAYI AÇIYORSUN''- Okulların durumu konusunda yapılan bir araştırma hakkında bilgi veren Kılıçdaroğlu, okullarda yeterli eğitim materyalinin olmadığı, öğretmenlerin alanlarındaki yayınları izleyemedikleri, öğretmenlerin yer değiştirmesinde şeffaflık olmadığı, liyakata bakılmadığı gibi sonuçlar çıktığını anlattı. Başbakan Erdoğan'ın onarım sonrası Süleymaniye Camiii'ni açtığını, onarımını ''örnek onarım'' olarak nitelendirdiğini belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Süleymaniye Camii'nin onarımında yolsuzluk yapıldı mı? Sayın Başbakan hatırlasın diye rakam vereyim. Bu yolsuzluğun rakamı 4 milyon TL midir? Eski parayla 4 trilyon lira mıdır? Yapılmayan onarım olmasına rağmen Süleymaniye'yi açıyorsun ve örnek bir restorasyon projesi olarak takdim ediyorsun. Yapılmayan işler varken açıyorsun, devlet hortumlanıyor, sen bunu biliyorsun ve orayı açıyorsun. Hangi yüzle orayı açıyorsun?'' Kılıçdaroğlu, gelecek haftanın ''engelliler haftası'' olduğunu anımsatarak, hafta nedeniyle çeşitli çalışmalar yapacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Bütün engelli kardeşlerime yürekten şunu söylüyorum: Engelsiz bir dünyayı beraber kurarız'' dedi.