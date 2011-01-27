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Kılıçdaroğlu Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Erdoğan Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı iki ayrı davadan toplam 10 bin lira manevi tazminat kazandı.

27 Ocak 2011 02:00

T24 -Başbakan Recep Tayyip Erdoğan değişik tarihlerde yaptığı konuşmalarında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı iki ayrı davadan toplam 10 bin lira manevi tazminat kazandı.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na açtığı iki tazminat davası, Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Ayrı ayrı görülen her iki davanın duruşmasına da Erdoğan’ın avukatı Muammer Cemaloğlu ile Kılıçdaroğlu’nun avukatı İlsu Çatak katıldı. Hâkim Ahmet Tevfik Erginbay, taraf avukatlarının beyanlarını aldıktan sonra kararlarını açıkladı.

İlk davada Kılıçdaroğlu, 26 Temmuz 2010’da Ordu’da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmasındaki, “Dubai’de Ali Babacan attığı imzayla Türkiye’ye ihanet etti mi etmedi mi? O senin bakanın değil mi? Sen 1 milyar dolara ülkeyi pazarlamaya kalkıyorsun sonra kalkıp ihanetten bahsediyorsun. Sen ülkeye ihanet ettin, ülkeye” sözleri nedeniyle Erdoğan’a 6 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.  İkinci davada da Kılıçdaroğlu, içeriği sır gibi saklanan, Erdoğan’ın dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’la 4 Mayıs 2007’de Dolmabahçe Sarayı’nda yaptığı görüşmeyi eleştirdiği konuşması nedeniyle de 4 bin lira manevi tazminata çarptırıldı.


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