Kılıçdaroğlu: Erdoğan'a "Boğazınıza o hortumu indiren hekim kesin CHP'lidir" dedim, "Gerçekten mi" diye sordu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı esprinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından anlaşılmadığını söyledi. Erdoğan ameliyat olduktan sonra kendisini ziyarete gittiklerini anlatan Kılıçdaroğlu, "Operasyona bağlı ses telleri zarar gördüğü için sesi kısılmıştı. Nedeninin ameliyat sırasında anestezi için boğazına sokulmuş olan hortumdan olduğunu ifade etti. Ben de espri olsun diye, ‘Kesin o hortumu indiren hekim CHP’lidir’ dedim. Erdoğan bu espriyi anlamadı sanırım ve sordu, ‘Gerçekten CHP’li mi’ dedi. Sadece espri olsun diye söyledim. Ama Erdoğan ciddiye aldı" dedi.

Mizah dünyasına yeni katılan Karakarga dergisine röportaj veren Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları özetle şöyle:

“Komedyanın doğumundan günümüze mizah, iktidarların korkusu olmuş. Benim için mizah, korkuyu öldüren bir eylemdir. Erdoğan’ın mizaha nasıl baktığı malum. Herkesten ve her şeyden korktuğu gibi mizahtan da korkuyor. Hele ki ‘Gezi mizahı’ olarak nitelendirilen, gençlerimizin duvarları süsleyen, Twitter mesajları üzerinden dile gelen mizah var ki, Erdoğan ne yapacağını bilemiyor. Gerçi gizli gizli Gezi mizahını da takip ediyor, Gezi gençliğinin zekasına hayranlık duyuyordur. Ancak baş edemiyor oluşu, kendisini sinir sahibi yapmış, belli"

"Erdoğan anlamadı"



Kılıçdaroğlu, Erdoğan’la yaşadığı bir anısını şöyle paylaştı:

“Erdoğan ameliyat olduktan sonra geçmiş olsuna gittik. Operasyona bağlı ses telleri zarar gördüğü için sesi kısılmıştı. Nedeninin ameliyat sırasında anestezi için boğazına sokulmuş olan hortumdan olduğunu ifade etti. Ben de espri olsun diye, ‘Kesin o hortumu indiren hekim CHP’lidir’ dedim. Erdoğan bu espriyi anlamadı sanırım ve sordu, ‘Gerçekten CHP’li mi’ dedi. Sadece espri olsun diye söyledim. Ama Erdoğan ciddiye aldı.”