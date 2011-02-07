-KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN'A 13 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK ANKARA (A.A) - 07.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, iki davada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan toplam 13 bin lira manevi tazminat kazandı. Başbakan Erdoğan'ın, CHP'nin 3 Ağustos 2010'da Bayburt ve Gümüşhane'deki mitinglerinde hakkında kullandığı ifadeler üzerine Kılıçdaroğlu'na açtığı manevi tazminat davası Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Başbakan Erdoğan'ın avukatı Muammer Cemaloğlu, Kılıçdaroğlu'nun, konuşmasında müvekkilinin kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu ifade ederek, manevi tazminata hükmedilmesini istedi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı İlsu Çatak ise müvekkilinin konuşmalarının kişisel olmadığını, iktidara yönelik eleştiri niteliğinde olduğunu savunarak, ''Tazminatın yasal koşulları bulunmamaktadır. Başbakanın mal varlığına yönelik eleştiriler, sert eleştiri sınırları dahilindedir'' dedi. Hakim Mustafa Çakmak, bu beyanların ardından, davanın kısmen kabulüyle Kılıçdaroğlu'nun, Bayburt ve Gümüşhane'deki her konuşması için 4'er bin lira olmak üzere, Başbakan Erdoğan'a toplam 8 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdiğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, Bayburt ve Gümüşhane mitinglerinde, ''Bunlar fakir dediler, fukara dediler, garip dediler, guraba dediler, Allah dediler, peygamber dediler, bir köşeyi döndüler. Hepsi han hamam sahibi olmuş'', ''Öyle yırtık ayakkabıyla siyasete gireceksin, fakir fukara edebiyatı yapacaksın, sonra köşeyi döneceksin. Üsküdar'da etrafına çift duvar, bakın altını çiziyorum, bir duvar değil, çift duvarlarla örülü villalar yapacaksın, havuzun olacak, içindeki malzemeleri İtalya'dan getireceksin, yanında helikopter pistin olacak, sonra diyeceksin ki 'ben halktan birisiyim, ben garip, gurabayı düşünüyorum'. Peki o villalar ne?'', ''Malı götüreceksiniz, kul hakkı yiyeceksiniz, paranızı dolduracaksınız, siyasete yırtık ayakkabıyla girip sonra bir bakacaksınız Üsküdar'da beyefendi havuzlu villalarda oturuyor'' ifadelerini kullanmıştı. Başbakan Erdoğan, avukatları aracılığıyla Kılıçdaroğlu aleyhine, kişilik haklarının çiğnendiği gerekçesiyle 20 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. -5 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT- Başbakan Erdoğan'ın, 31 Temmuz 2010'da Kilis'te düzenlenen mitingdeki konuşması nedeniyle Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı manevi tazminat davası da aynı mahkemede karara bağlandı. Duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Hakim Mustafa Çakmak, avukatların son beyanlarını dinledikten sonra davayı kısmen kabul ederek, Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Erdoğan'a 5 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdiğini bildirdi. Kılıçdaroğlu, 31 Temmuz 2010'da, partisinin Kilis'teki mitinginde yaptığı konuşmada, ''Siyasete yırtık ayakkabıyla girip köşeyi dönen, Üsküdar Kısıklı'da etrafına çift duvar ören, havuzlu villada oturanlara ders olsun diye söylüyorum'', ''Siz referandumda evet oyu verirseniz Recep Bey'e diyeceksiniz ki 'Sen zaten yeteri kadar yedin, bundan sonra yemeğe devam et', bunu söyleyecek misiniz?'', ''O sizin yeni Recebinizdir. Recep Beyinizdir o. Köşeyi dönen, yürüten, yürütmenin başı olan Recep Bey'' cümlelerini kullanmıştı. Başbakan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 10 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.