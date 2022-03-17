Kılıçdaroğlu: Erdoğan, sığınmacıları vatandaş yapıp oy mu kullandıracak?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Muhalefet, 'Seçimi kazanırsak ülkedeki mültecileri göndereceğiz' diyor, biz göndermeyeceğiz" açıklamasına ilişkin olarak, "Erdoğan sığınmacıları vatandaş yapıp oy mu kullandıracak?" yorumunu yaptı.

Kılıçdaroğlu, Yetkin Report'tan Murat Yetkin'in sorularını yanıtladı.

-Cumhurbaşkanı daha önce Suriye’de barış sağlanınca geri dönebileceklerini, hatta Suriye içindeki kampların bu amaca da hizmet ettiğini söylemişti? Söylem değişikliğini neye bağlıyorsunuz?

“Erdoğan ilk defa böyle bir şey söylüyor. Ben bunun altında seçim hesabı olabileceğinden kuşkulanıyorum. Sormak gerekiyor: Sen sığınmacılara vatandaşlık verip, onlara oy kullandırarak koltuğunu mu korumak istiyorsun? Kendi vatandaşlarından değil, Suriyelilerden, Afganlardan medet umarak koltuğunu korumaya çalışan bir anlayış Türkiye’yi yönetemez. Sığınmacılara vatandaşlık vermek istiyorsan gidelim referanduma, halka soralım. Bakalım halk istiyor mu sığınmacılara vatandaşlık verilmesini?”

-Siz de ilk defa söylüyorsunuz böyle bir şeyi, yani vatandaşlık için referandumu.

“Evet, ilk defa söylüyorum. Büyük şehirlerden başlayarak sığınmacı gettoları oluşmaya başladı. Sorumlu bir devlet adamı getto oluşumlarının tehlikelerinin de farkında olur. Ama Erdoğan sadece koltuğunu korumaya çalışıyor, artık Türkiye’yi yönetemiyor, böyle bir noktaya geldi.”

TIKLAYIN | Erdoğan: Muhalefet, "Seçimi kazanırsak ülkedeki mültecileri göndereceğiz" diyor, biz göndermeyeceğiz