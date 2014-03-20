Kılıçdaroğlu: Erdoğan orduyu Suriye'ye sokmak isteyebilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye’de bulunan Türkiye’nin toprak parçası olan Cabar Kalesi’ndeki gerilim nedeniyle Türkiye'nin seçimlerden önce orduyu Suriye’ye sokabileceği iddiasında bulundu. Bu konuda bazı duyumlar aldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Buradan Genelkurmay Başkanına seslenmek isterim; Türkiye’yi maceraya sokmayın." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Samanyolu Haber yayınlanan ‘Seçim Gündem’ programında Abdullah Abdulkadiroğlu’nun sorularını cevaplandırdı.

Cihan Haber Ajansı'nda yer alan haber şöyle:

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen fezlekeler konusuna değinen Kılıçdaroğlu, “Sanıyorlar ki bu fezlekeler burda okunmayınca halk bunları öğrenemeyecek. Onların bütün arzusu o. Fezlekelerin içeriğinin seçimlere kadar halk öğrenmesin, bunu istiyorlar. Parlamento’nun görevi yolsuzlukları örtmek midir, yolsuzluklarla mücadele etmek midir? Kimse kusura bakmasın ama Parlamento'da ‘hırsız’ olmaz.” diye konuştu.

Bakanların soruşturma komisyonu kurulması için dilekçe verdiklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "E, niye bugün Meclis’e gelmediler? Gelselerdi, kürsüye çıksalardı; ‘Fezlekeleri açın, milletvekilleri öğrensin, okusun. Bizim alnımız ak. Mücadeleyse mücadele vereceğiz, hakkımızı arayacağız, biz böyle töhmetin altında kalmak istemiyoruz’ diyebilirlerdi. Ama gelmediler, demediler. Sadece dilekçe vermişler; onu da bilmiyoruz tabi verip vermediklerini... Öyle bir açıklama yapmışlar." ifadelerini kullandı.

'İlker Başbuğ'un tutuklanması'

Emekli Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in bir TV programında ‘İlker Başbuğ’un tutuklanmasını Başbakan istedi’ açıklamasının hatırlatılması üzerine düşünceleri sorulan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Doğrudur… Niye doğrudur; gazetelere telefon edip yazarları attıran bu değil miydi? Bu. Televizyonlara telefon edip ‘lütfen şu programları kaldırın’ diye kızan o değil miydi? Oydu. Ne olacak, İlker Başbuğ’u da almıştır ‘tutuklayın bunu’ demiştir. Demiyor muydu ‘ben bu davaların savcısıyım’ diye. Tutuklama isteğinde kim bulunur? Savcı bulunur. Sonra kamuoyunun baskısı üzerine timsah gözyaşı dökmeye başladı; ‘Efendim, İlker Başbuğ’un tutuklanması doğru değildir.’ Peki doğru değilse neden tutuklanmasına izin verdin, neden bir yasa çıkartıp Anayasa Mahkemesi’nde yargılanmasını sağlamadın? Yapabilir miydi, yapabilirdi ama yapmadı. Neden? Çünkü tutuklanmasını o istiyordu da ondan. Şimdi gerçekler ortaya çıktı. Kim bilir daha bizim bilmediğimiz daha nice gerçekler ortaya çıkacak."

'Okullarda müfettişlerin çocukları sorgulması'

Özel okullara MEB tarafından gönderilen müfettişlerin küçük çocukları siyasi sorguya çekmeleri hakkındaki düşünceleri sorulan Kılıçdaroğlu, “O müfettişler bana gelsin. Ben kötülüyorum. Küçük çocuklardan ne istiyorlar? Adı hırsıza, yalancıya çıkmış bir adamdan başbakan olmaz. Adı hırsıza çıkmış bir adama övgüler düzülmez. Adı yolsuzluğa çıkmış bir insanın arkasından gidilmez. Şimdi bakın ne yapıyorlar; küçük çocuklara müfettiş göndermişler efendim ‘Erdoğan kötüleniyor mu’. Bu söylenecek laf mı Allah aşkına? O çocuklar ders görüyorlar, öğrenim görüyorlar orada. Amaç, sahte delillerle bir şeyler yapmak. Çünkü daha önceki davalarda bunları yapmıştı, benzerini yapmak istiyor şimdi.” açıklamasını yaptı.

Başbakan Erdoğan’ın kendisi hakkında kullandığı ‘Ülkeyi yönetemez’, ‘Genel müdür’ sözü için Kılıçdaroğlu, “Ciddiye almıyorum. Çocukça şeyler. Ben devlette 27,5 yıl çalıştım, çok önemli görevlerde bulundum. O nerde çalıştı? Bir sucuk fabrikasında muhasebeciydi. Var mı sucuk fabrikası? Hayır, batırdı. Hiç kimse, hiçbir raporda benim hakkımda ‘yolsuzluk’ yapmıştır dememiştir. Boğazımdan haram lokma inmedikten sonra ne diyecekler. Ama onun hakkında dünya kadar rapor var. Kirli, temiz değil.” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Egemen Bağış’a ait olduğu iddia edilen ve bazı internet sitelerinde yayınlanan ses kayıtlarında Bağış’ın, Kur’an-ı Kerim ile alay ettiğini ve dinlerken çok üzüldüğünü dile getirdi. İddia edilen ses kayıtlarında Egemen Bağış’ın ‘Bakara’ suresine ‘Makara’ ve ‘Her Cuma bir ayet sallıyorum’ dediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Allah aşkına ben merak ediyorum; herhangi bir CHP’den bir ilçe başkanı bunu söyleseydi yer yerinden oynamıştı. Erdoğan meydan meydan gezmişti ‘bunlar din düşmanı’ demişti. Şimdi ben Erdoğan’a sormak istiyorum; sen bu Egemen Bağış’ı ne yapacaksın? Hem rüşvetten yargılanacak, hem de dini nasıl kullandıklarını hep beraber görüyoruz. İstismar ediyorlar. “ ifadelerini kullandı.

'Suriye konusu'

Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye’de bulunan Türkiye’nin toprak parçası olan Cabar Kalesi’nden dolayı Türkiye'nin seçimlerden önce orduyu Suriye’ye sokabileceği iddiasında bulundu. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: "Buradan Genelkurmay Başkanına seslenmek isterim; Türkiye’yi maceraya sokmayın. Hele hele şaibeli bir Başbakan varken. Hele hele bu ülkenin genelkurmay başkanını ‘terörist’ diye içeri atmış bir başbakan varken. Böyle bir provokasyon olabilir. Erdoğan, orduyu oraya sokmak isteyebilir. Herkesin çok dikkatli olması lazım. Ortadoğu bataklığına girmeye Türkiye’nin hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur."