Kılıçdaroğlu: Erdoğan, MHP'nin onayı olmadan adım bile atamaz

24 Haziran seçimlerinin ardından değerlendirmede bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oy oranının yüzde 42 olduğunu, diğer yüzde 10 oyun MHP'den geldiğini söyleyerek, "Erdoğan, artık MHP'siz adım atamaz” dedi.

Sözcü gazetesinde Başak Kaya'nın hazırladığı haberde Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Yüzde 52 Erdoğan'ın çok da rahat hareket edebileceği bir süreci ortaya koymuyor. Çünkü parlamento çoğunluğunu kaybetmesi nedeniyle.

Parlamentoda ikili yapı var ama AK Parti çoğunluğu kaybetti ve zorunlu bir işbirliği sonucu ortaya çıktı. AK Parti, MHP ile yoluna devam edecek.

Erdoğan nasıl bir Bakanlar Kurulu ve yardımcılar tayin edecek, bu önemli. Bir koalisyon yapma ihtiyacı var. Bu MHP-AKP koalisyonu mu olacak yoksa daha geniş bir siyasal tabanı mı oluşturacak ona bakmak gerekiyor.

Erdoğan bunu MHP'nin olurunu almadan sonuçlandıramaz. Erdoğan'ın bağımsız iradesi artık yok. Çünkü Erdoğan kabineyi oluştururken MHP'nin yüzde 100 onayını olmak zorunda. MHP'nin onayını almadan hiçbir önemli adımı atamaz.

Bahçeli'nin devlet aklıyla hareket ettiği gibi bir düşünce var. Devlet aklı demokrasiden, medya özgürlüğünden, Cumhuriyetin demokrasiyle taçlandırılmasından yanadır.

Devlet aklı toplumu geriye taşımaz. Bahçeli, Türkiye'nin ileriye gitmesi için Erdoğan'ı zorlarsa kendisini kutlarız."