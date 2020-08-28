Kılıçdaroğlu: Erdoğan hükümetinin de TL’ye güveni yok; Türkiye’de bile kendi vatandaşlarından dolarla borç aldılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ekonomideki verilerek ilişkin 'Yönetilemeyen Türkiye' başlıklı bir metin paylaşarak, 2020 bütçesinin yılın ilk yedi ayında toplam 139,2 milyar lira açık verdiğini hatırlattı ve "Bu tutar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde şimdiye kadar verilen en yüksek bütçe açığı" dedi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan hükümetinin de TL'ye güveni yok. Çünkü Türkiye'de bile kendi vatandaşlarından dolarla borç aldılar" ifadesini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye ekonomisini eleştirdiği paylaşımında, 'Türkiye'nin yönetilemediğini, savrulduğunu' ifade etti.

Twitter hesabından “Gerçekler acıdır” mesajıyla ekonomi verilerini paylaşan Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:

"Türkiye’nin önümüzdeki 12 ay içerisinde ödenmesi gereken dış borcu Haziran sonu itibariyle 171,4 milyar dolara yükseldi. Sadece Ağustos ayında TL’nin değer kaybı nedeniyle bu borcun halka maliyeti 70 milyar TL arttı. Sosyal güvenlik sistemi açığını kapatmak için bütçeden bu yılın ilk yedi ayında 53,7 milyar lira ödeme yapıldı. Bu yılın ilk yedi ayında toplam 79,9 milyar lira faiz ödendi. 2020 bütçesi, yılın ilk yedi ayında toplam 139,2 milyar lira açık verdi. Bu tutar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde şimdiye kadar verilen en yüksek bütçe açığı.. Bankalardaki toplam mevduatın içinde yabancı para cinsinden mevduatların oranı yüzde 53,6’ya yükseldi. TL’ ye güven yok… Merkez Bankası’nın kasasındaki döviz ve altın, borçlarını karşılayamıyor. Merkez Bankası’nın net döviz rezervi eksi 37,8 milyar dolar… Daha acı olanı ise Erdoğan Hükümetinin de TL’ye güveni yok. Çünkü Türkiye’de bile kendi vatandaşlarından dolarla borç aldılar. Türkiye nereye geldi? ‘Borcumun anaparasını ödeyemiyorum, sen o anaparayı bana yeniden borç ver. Borcumun faizini de ödeyemiyorum, faiz kadar da yeni borç ver. Bir de bütçem açık veriyor bütçe açığı kadar da yeni borç ver.’ Ne diyorduk, ‘Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor."