Kılıçdaroğlu: Erdoğan, bak Metaverse’den Erdoğan sana sesleniyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Metaverse toplantısındaki açıklamalarına ilişkin olarak, "Erdoğan, bak Metaverse’den Erdoğan sana sesleniyor" yorumunu yaptı.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın "Gençlerin kendilerini anlamadığını söyleyenler, onları suçlamadan önce dönüp kendilerinin nereyi eksik bıraktıklarının muhasebesini yapmalı" sözlerini alıntılayarak, "Erdoğan, bak Metaverse’den Erdoğan sana sesleniyor" paylaşımını yaptı.

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