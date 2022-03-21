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Kılıçdaroğlu: Erdoğan, bak Metaverse’den Erdoğan sana sesleniyor

21 Mart 2022 17:50

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Metaverse toplantısındaki açıklamalarına ilişkin olarak, "Erdoğan, bak Metaverse’den Erdoğan sana sesleniyor" yorumunu yaptı. 

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın "Gençlerin kendilerini anlamadığını söyleyenler, onları suçlamadan önce dönüp kendilerinin nereyi eksik bıraktıklarının muhasebesini yapmalı" sözlerini alıntılayarak, "Erdoğan, bak Metaverse’den Erdoğan sana sesleniyor" paylaşımını yaptı. 

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ErdoğanKılıçdaroğluMetaverse
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