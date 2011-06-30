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Kılıçdaroğlu: Erdoğan Anayasayı ihlal ederse biz de ederiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Muhalefet ister gelsin ister gelmesin Meclis çalışır'

30 Haziran 2011 03:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Muhalefet ister gelsin ister gelmesin Meclis çalışır'' diyen Başbakan Erdoğan'a ''AKP Anayasa'yı ihlal ederse biz de ederiz'' yanıtını verdi.

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'Başbakan'ın sözlerini yadırgadım'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu vekiller konusunda Başbakan Erdoğan'ın ''Başbakan hakimleri arayıp talimat mı versin'' sözleri üzerine ''Başbakan'ın sözlerini yadırgadım. Biz Başbakan'dan öyle bir talepte bulunmadık'' yanıtını verdi.

Başbakan Erdoğan bugün grup toplantısında ''Başbakan ne yapsın? Hakimleri arayıp talimat mı versin'' dedi. Başbakan'ın bu sözleri Kılıçdaroğlu'na soruldu. Kılıçdaroğlu, ''Başbakan talimat versin diye bir talepte bulunmadık. Başbakan'ın bu sözlerini yadırgadım. Sadece şunu istedik. Anayasa’nın 90. maddesi var. AİHM var. BM var. Hukukun üstünlüğü evrensel hukuktur. Bu yerine getirilsin dedik. Biz de bunu istedik'' sözlerini kullandı.


'Çözüm Adalet Bakanlığında'

Kılıçdaroğlu, tutuklu vekillerle ilgili krizin çözümü konusunda ''Sorun Adalet Bakanlığı bürokrasisi içinde çözülmeli. Biz çözüm önerirsek dayatma denir, bu mantıkta değiliz. Sorunun tek bir çözümü yok, bütün önerilere açığız'' önerisinde bulundu.

Erdoğan'ın ''Muhalefet ister gelsin ister gelmesin Meclis çalışır'' sözlerine Kılıçdaroğlu'nun yanıtı, ''Anayasayı ihlal edip komisyon kurulur ise biz de Genel Kurul'a katılırız.


'Meclis Başkanlığı seçiminde oy kullanmayacağız'

Pazartesi günü yapılacak Meclis Başkanlığı seçiminde oy kullanmayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, ''Başbakan'da sorunu çözeriz diye bir irade beyanı yok. Gül 'uzlaşma kültürüyle bütün sorunlar çözülmeli' dedi'' şeklinde konuştu.


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