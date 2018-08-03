Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun eşini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nu Bakırköy'deki evinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun yeniden milletvekili seçilmesiyle yeni bir sayfanın açıldığını, parlamentonun bu konudaki iradesinin Anayasa Komisyonu Başkanı tarafından da değişik hukukçular tarafından da dile getirildiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Enis Bey'in serbest bırakılması gerekiyor, milletvekili olduğu için ve parlamentoya gelip yemin etmesi gerekiyor. Eski olaylar tartışılabilir ama yeni süreci hepimizin dikkate alması gerekiyor. Yargıtay'ın aldığı karar, ilgili dairenin aldığı karar, parlamentonun iradesine gölge düşürüyor. Bunu, bütün saygın anayasa hukukçuları dile getiriyor zaten. Dolayısıyla yargıda bir yanlışlık, bir hata var. Pek çok çevre tarafından dile getiriliyor. Ama yargının aldığı bu kararın yine yargı içinde düzeltilmesi lazım. Şu anda 17. Ceza Dairesi'ne gidecek. Oraya dilekçeler verildi, itirazlar yapıldı. Umuyoruz, bayram öncesi 17. Ceza Dairesi, hukuka uygun karar alır ve Enis Bey evine dönmüş olur."

"Beklediğimiz karar gelmezse bir üst mahkeme var"

Berberoğlu'nun durumunun sadece Türkiye'nin sorunu olmadığını anlatan Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Olay, bir Enis Berberoğlu olayı olmaktan da çıkmış. Olay bir demokrasi sorunu, bir demokrasi olayı. Yasama organının iradesinin, yargı organı tarafından yok sayılması asla kabul edilemez. Güçler ayrılığı ilkesine de aykırıdır zaten bu. Bu bağlamda umuyoruz ve diliyoruz 17. Ceza Dairesi, yargının hatasını düzeltir ve sorun da bir anlamda büyük ölçüde çözülmüş olur.

Beklediğimiz karar gelmezse bir üst mahkeme var. Anayasa Mahkemesi var. Bu sonunda çözülecek bir olay. Çözülmemesi mümkün değil. Vicdan sahibi herkes, 16. Ceza Dairesi'nin aldığı kararın yanlış olduğunu biliyor.Geçici maddeyi siz nasıl sürekli kılarsınız. Yok öyle bir şey. Adı üstünde geçici madde. Bir sefere mahsus olmak üzere bir dönem toplam dokunulmazlıklar kaldırılmış. Ankara'da mahkemelerin aldığı karar da var bir başka milletvekili ile ilgili. Yeniden seçildiği için tahliyesine ve parlamentoya gelmesine karar verildi. Kimse de itiraz etmedi."

"Tartışılmasını doğru bulmuyorum"

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin CHP kurultayı ile ilgili imzaların bugün saat 16.00'da parti merkezine sunulacağını hatırlatması üzerine, "Partinin iç politikasıyla ilgili hiç konuşmadım. Varsa çoğunluk kurultay yapılır, yoksa kurultay yapılmaz. Bunu daha önce de ifade etmiştim, aynı şekilde yine ifade ediyorum, bunun böyle çok yoğun olarak tartışılmasını da doğru bulmuyorum. Ülkenin bu kadar derdi, sorunu varken, 'kurultay olacak mı olmayacak mı...' İmzalar olursa olur, imzalar olmazsa olmaz. Büyütülecek bir olay, Türkiye'nin temel sorunuymuş gibi ortaya konmasını doğru bulmuyorum." diye konuştu.

"Kırgın mısınız?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Hiç kimseye kırgın değilim." yanıtını verdi. "Kızgın mısınız?" sorusuna karşılık ise "Niye kızgın olayım?" dedi. Kılıçdaroğlu, "Pişmanlığınız var mı?" sorusunu da "Hayır" diye cevapladı.

"Bizim duruşumuz baştan beri belli"

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şehit cenazeleriyle ilgili yaptığı açıklama vardı. Bir bela polemiği var, 'PKK ve onu destekleyenlere acaba bela okuyabilecekler mi?' Sizin partinizin de adı geçiyor?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"O kişiyi muhatap almak istemiyorum. Kişilik erozyonu yaşayan, kişilik sorunu yaşayan birisini muhatap almak benim açımdan doğru değil. Bizim PKK'ya, IŞİD ve diğer terör örgütlerine karşı duruşumuz, öteden beri bellidir. Biz hiçbir zaman gidip masaya oturmadık. Onlarla masada bir araya gelmedik. Oturup, pazarlık yapmadık. Çadır mahkemeleri kurmadık. Onlar yaptıkları için Türkiye bu noktaya geldi. Biz o zaman da itiraz ettik, şimdi de itiraz ediyoruz. Bizim duruşumuz baştan beri belli. Öyle fırıldak gibi dönen insanlarla ben nasıl muhatap olayım ve onlara niye cevap vereyim. Onlar sahibinin sesini dillendiriyor."

"Yargıtay'dan adil bir sonuç bekliyorum"

Oya Berberoğlu da ziyaretinden dolayı Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek, ziyarette Türkiye'nin sorunlarını değerlendirdiklerini söyledi.

Gelecek hafta Yargıtay'ın vereceği kararı beklediğini aktaran Berberoğlu, "Umarım Enis'in hapiste üçüncü bayramı olmaz. Bu Kurban Bayramı öncesi Yargıtay'dan adil bir sonuç bekliyorum. İnşallah tahliyesi olacak diye düşünüyorum. Hak, hukuk, adalet diyorum. En son 15 gün önce görüştük. Artık görüş yok. Görüşleri kabul etmediği için biz de görüşemiyoruz." dedi.