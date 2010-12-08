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Politika

KILIÇDAROĞLU: ''EN PAHALI BENZİNİ KULLANIYORUZ'' ANKARA (A.A)

08 Aralık 2010 11:14

-KILIÇDAROĞLU: ''EN PAHALI BENZİNİ KULLANIYORUZ'' ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Dünyanın en pahalı benzinini, en pahalı mazotunu bizim insanlarımız kullanıyor'' dedi. Kılıçdaroğlu, İzmir'e hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Yılbaşından itibaren benzinin 4 lira olacağı söyleniyor. İstanbul'da geçtiği iddia ediliyor. Siz ne diyeceksiniz? Dünyanın benzini en pahalı ülkesiyiz galiba'' şeklindeki değerlendirmesi üzerine Kılıçdaroğlu, ''Öyle biliniyor zaten. Rakamlar da onu ortaya koyuyor. Dünyanın en pahalı benzinini, en pahalı mazotunu bizim insanlarımız kullanıyor'' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılım törenine katılmak, Kemeraltı Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde bulunmak ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmek üzere İzmir'e hareket etti.

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