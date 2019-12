Kılıçdaroğlu: Emekliler, enerji tasarrufu yapın, ampulleri gevşet

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkenin sorunlarına iktidarın tamamen kayıtsız kaldığını söyledi.





Kılıçdaroğlu, ülkenin sorunlarına iktidarın tamamen kayıtsız kaldığını ileri sürerek, ''Onlar rantın peşindeler, onlar ülkenin rantına talipler. Hepsi köşeyi döndü. AKP'nin genel merkezine bağlanan hortumları keseceğiz, o hortumları halka vereceğim'' dedi.





Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Kadıköy'de vatandaşları seçim otobüsünden selamladı. Ayrıca bazı esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Bağdat Caddesi'nde seçim otobüsünün üstüne çıkan Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ve Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk ile vatandaşlara karanfil attı.

Daha sonra Maltepe'ye geçen Kılıçdaroğlu, burada partisinin düzenlediği mitingde halka seslendi. Kılıçdaroğlu, ''12 Haziran'da haramilerin iktidarını yıkıp halkın iktidarını kuracaklarını'' ifade etti.





Türkiye'de herkesin huzur içinde yaşamasını istediklerini anlatan Klıçdaorğlu, ''Biz, ülkemizde barış içinde, kardeşçe yaşamak istiyoruz, bir çocuğun bile yatağa aç girmediği güzel bir ülke istiyoruz'' dedi.





''Ezildikçe çoğaldık'' yazılı bir pankartı okuyan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:





''Baskı var, şiddet var, ezilme var, esnaf siftah yapamıyor. O halde ezildikçe çoğalacağız, çoğaldıkça iktidara gideceğiz. CHP emeklinin, işçinin, sanatkarın, esnafın, ev kadınının, çalışanların partisidir, CHP, halkın partisidir. Yola çıktık mücadele ediyoruz. Bu ülkede huzuru sağlamanın yolu, herkesin karnının doymasından geçiyor, bu ülkede barışı sağlamanın yolu, herkesin çalışmasından, bu ülkede özgürlüğü sağlamanın yolu, herkesin örgütlenmesinden geçiyor. Biz aş ve iş düşünüyoruz; biz, özgür bir toplum istiyoruz; biz, demokrasi istiyoruz; bu güzel ülkede barış içinde yan yana huzurlu yaşamak istiyoruz.''





Kılıçdaroğlu, 9 yıldır AKP'nin ülkeyi yönettiğini, ülkede bütün kesimin mutsuz olduğunu ve hayatından memnun olmadığını öne sürerek, hükümetin icra dairelerinin sayılarını arttırdığına değindi.





Her kesime saygı göstereceklerini, çevreyi koruyacaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, ''işsizlerin, çiftçilerin, yurtseverlerin artık AK Parti'nin oltasına gelmeyeceğini'' belirtti.







''Allah'ına kurban Maltepe"





1 milyon 700 bin çocuğun umudunun söndürüldüğünü savunan Kılıçdaroğlu, ''çocukların şifreli sınav kurbanı olduğunu, çocuklarının geleceğiyle oynanan ailelerin, AK Parti'ye ders vermeleri gerektiğini'' dile getirdi.





Kılıçdaroğlu, ''Anneler söz veriyor musunuz? Siz söz veriyorsanız, 'Recep'e yol göründü' demektir. Bütün meydanlarda 81 ilde AK Parti'yi silkeleyeceğim. Size önemli bir görev düşüyor, dallarını da siz silkeleyeceksiniz. Silkeliyorum da ezberleri şaştı. Yukarıdan elma armut düşer diye beklemeyin dikkatli olun her an Recep düşebilir'' ifadelerini kullandı.





''Emekliler, enerji tasarrufu yapın, ampulleri gevşet'' yazılı bir pankart okuyan Kılıçdaroğlu, 9 milyon emeklilinin oyunu istedi.





Kılıçdaroğlu, hortumculardan, yalandan talandan temizlenmiş güzel bir Türkiye istediklerini kaydederek ''Kardeş kavgası olmasın istiyoruz, herkes barış içinde huzurlu yaşasın istiyoruz. Hakkari'ye, Muş'a, Bitlis'e gittim, adamların ezberleri bozuldu. Hiç merak etmeyin kimyalarını da bozacağım'' diye konuştu.





Meydanlarda halkçı, devrimci, fakirden, ezilenden, kadın erkek eşitliğinden, özgürlükten yana olan CHP'yi anlattıklarını aktaran Kılıçdaroğlu, ''Bir şey söyleyeceğim Recep Bey yine bozulacak: 'Allah'ına kurban Maltepe' diyorum'' dedi.





CHP'nin, herkes için var olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''CHP varsa, hem Hakkari için, hem Diyarbakır için var, hem İstanbul hem İzmir için var. CHP, herkes için var'' şeklinde konuştu.







Köşe yazarlarıyla bir araya geldi





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, köşe yazarlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.





Mövenpick Otel'de düzenlenen kahvaltıya, Mehmet Barlas, Fatih Altaylı, Fehmi Koru, Balçiçek İlter, Emre Kongar, Ahmet Hakan, İsmail Küçükkaya'nın da aralarında bulunduğu köşe yazarları katıldı.

Kahvaltıdan basın mensuplarının kısa süreyle görüntü almasına izin verildi.





Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ''Gazeteci arkadaşlarımıza, demokrasi raporumuzu açıkladık. Sanıyorum yarın biraz daha ayrıntılı vereceğiz. Türkiye'nin demokratikleşmesi, özgürleşmesi için her şeyi konuştuk'' dedi.