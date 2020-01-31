Kılıçdaroğlu'ndan 6,8 büyüklüğünde deprem yaşayan Elazığ'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 41 vatandaşın yaşamını yitirdiği, onlarca hayvanın öldüğü ve binden fazla kişinin yaralandığı 6,8 büyüklüğüyle sallanan Elazığ'a ziyarette bulundu. Kameraların karşısına geçen CHP lideri, "Yıkılan binalar da umarım kısa sürede yenilenir. Başka bölgelere de gideceğiz, vatandaşları dinlemeye çalışacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geldiği kentte Sivrice ilçesi ziyaretinin ardından Yazıkonak beldesine geçti. Ardından merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi’ne giden Kılıçdaroğlu, 2 binanın çöktüğü 14 kişinin hayatını kaybettiği enkaz alanında incelemelerde bulundu.

İlgililerden bilgi alan Kılıçdaroğlu, burada vatandaşların sorunlarını dinledi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nunda eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, ardından taziyelere geçti.

Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Sivrice'de sayın belediye başkanımızı ziyaret ettik. Artçı sarsıntılar olabilir, deprem bölgesindeyiz. Sayın başkan Sivrice ile ilgili bilgi verdi. Köylerde can kaybının olduğunu, merkezde olmadığını. Bu süreç içinde bizi mutlu eden görüşü, yaşam tarzı ne olursa olsun bütün insanların, 82 milyonun bu sorunu çözmek, acıyı paylaşmak için yüreğimiz bir. Geldik sayın başkanı dinledik. Yıkılan binalar da umarım kısa sürede yenilenir. Başka bölgelere de gideceğiz, vatandaşları dinlemeye çalışacağız" diye konuştu.