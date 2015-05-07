Kılıçdaroğlu: Ekonomi vaatlerimizi Derviş'e danışarak hazırladık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisini seçim bildirgesinde yer alan ve kamouyunda tartışmaya yol açan ekonomik vaaatlere ilişkin olarak, "Bu programı ve vaatleri çok ciddi bir şekilde hazırladık. Sayın Derviş'le sürekli yazışıyoruz" dedi.

"Emeklilye iki maaş ikramiye, asgari ücretin 1500 liraya çıkarılması" gibi öne çıkan ekonomi vaatlerinin özellikle AKP cenahından sert bir dille eleştirildiği CHP'nin lideri Kılıçdaroğlu, Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'ye şunları söyledi:

"Sayın Derviş refahın tabana yayılmasından yana" diyen Kılıçdaroğlu, "Zaten Dünya Bankası da böyle bir strateji güder. Dünya Bankası programları dar gelirli ve yoksul kesimlerin refahını artırıcı yöndedir. Böylece tüketimi artırır. Ekonomi canlanır."

Çekirge'nin Hürriyet'te "Vaatleri Derviş'le görüşüyoruz" başlığıyla yayımlanan (7 Mayıs 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

'Vaatler Kemal Derviş'

"İlk soru: "Emekliye iki ikramiye. Asgari ücret.. Ve mazot için yaptığınız vaatlerde bir kaynak tartışması başladı. Bütçe açık vermez mi soruları var. Bu konuları Sayın Derviş'le konuşuyor musunuz?"

Kılıçdaroğlu, "Artık teknoloji var" diyerek gülümseyerek şöyle diyor:

"Bu programı ve vaatleri çok ciddi bir şekilde hazırladık. Sayın Derviş'le sürekli yazışıyoruz..."

Peki vaatlerin ekonomiye nasıl etki yapacağı konusuna ne diyor?

Sayın Derviş refahın tabana yayılmasından yana. Zaten Dünya Bankası da böyle bir strateji güder. Dünya Bankası programları dar gelirli ve yoksul kesimlerin refahını artırıcı yöndedir. Böylece tüketimi artırır. Ekonomi canlanır...

Kılıçdaroğlu özetle bu vaatler planlanırken Derviş'le bağlantıda olduklarını söylüyor."

'Programın yazılmasında milletvekilleri belirleyici oldu'

Geçtiğimiz günlerde CNN Türk ekranlarına konuk olan CHP İstanbul Milletvekili ve adayı Aykut Erdoğdu, programın hazırlanmasında milletvekillerinin belirleyici olduğunu söylemişti. Tarafsız Bölge programında Erdoğdu ile aralarında geçen diyalogları Vatan yazarı Murat Çelik, köşesine taşımıştı.



Soruyorum:



- Burada olmayan ve siz çalışıp kazanırsanız, gelip ekonomiyi yöneteceğini bana vaat ettiğiniz biri var. Neden? Siz mi yeterli değilsiniz, o mu süper güç?



Aykut Erdoğdu derin bir nefes alıp yanıtlamaya başlıyor:



- Benim cevaplayacağım bir soru değil ama ben de samimi bir adamım, şu kadarını samimiyetle söyleyebilirim...



Araya giriyorum:



- Bu durum kafa karıştırmaz mı seçmen gözünde? Benim kafamı karıştırıyor.

'Derviş'e ihtiyaç yok'

Ve Erdoğdu, söylediği gibi ‘samimiyetle’ şu cevabı veriyor:

- Yani karıştırıyorsa bir şey diyemem ben buna ama sonuçta bu partinin programının yazılmasında, bu partinin önceliklerinin belirlenmesinde, biz milletvekilleri belirleyici olduk. Çünkü genel başkanımız bize bu fırsatı yarattı. Kişisel görüşümü soruyorsanız, bence Kemal Bey’e (Derviş) çok ihtiyaç yok. Bizler bu ekonomiyi çiçek gibi yönetiriz. Çok daha iyisini yaparız. Bir şey daha söyleyeyim, bana sorarsanız, ben 2002 yılı programını çok da beğenmiyorum. Yani bilinenin aksine, durum bu.

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