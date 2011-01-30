Kılıçdaroğlu: Efendi ol, adam gibi konuş

T24 - CHP Genel Başkanı, 'sivil direniş çağrısı' ve partili milletvekillerinin Adalet Komisyonu'ndan istifalarıyla ilgili konuştu ve Başbakan Erdoğan'a yüklendi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 'sivil direniş çağrısı'nda amacın halkı uyandırmak olduğunu söyledi.



Başbakan Erdoğan'ın 'milletin başına bela olduğunu' söyleyen Kılıçdaroğlu, hastane tavsiyesini tekrarladı ve ekledi:



"Sakin ol, efendi ol, adam gibi konuş. Eğer, beni eleştiriyorsan adam gibi eleştir..."



Giresun ve ilçelerinde çeşitli temaslarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, STAR TV'nin ana haber bültenine gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



CHP'nin '''sivil direniş çağrısı' ile ortaya çıkan ''eşkıya polemiği'' ile ilgili olarak ''sivil direniş sokaklara, meydanlara inip direnmek midir, yoksa fikri bir direnişten mi söz ediyoruz?'' şeklindeki bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, ''Buradaki direniş, halkı uyandırmaktır, halka doğruları söylemektir. Halkın önünden çalınan gündemi, halkın önüne koymaktır'' dedi.





'ADAM GİBİ KONUŞ'



''Başbakan, bağırarak ve çağırarak konuşuyor. Böyle bir Başbakan olur mu?'' diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



''Bir konuyu nasıl saptırırsınız, gidin Recep Bey'e verin, konunun nasıl saptırıldığını orada görün. Bakın, bizim ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Komisyonda arkadaşlarımız konuşacak, 'konuşmayın' diyorlar. Önerge verilecek, 'önerge vermeyin' diyorlar. Peki bu, milletin vekili değil midir? Milletin vekili, Mecliste konuşmayacak da nerede konuşacak?. Bize diyorlar ki, 'çıkın sokakta konuşun'. Sokakta da konuşuruz, orada da derdimizi anlatırız. Halka gideriz. İşte ben geziyorum. Halka dertlerimizi söylüyorum.



Ama bir de Sayın Başbakan'ın üslubuna bakın. Başbakan'a yakışır mı bu? Ağzını açıyor küfür, kapatıyor küfür. Nereden çıktı bu Başbakan? Milletin başına bela oldu. Temiz siyaset varken, saygın bir üslup varken, niye kalkıyor böyle konuşuyor, neden bağırıp çağırıyor? Sakin konuşmasını bilmiyor mu? Kendisine söyledik. Eğer bir sorunun varsa, bu ülkede saygın hekimler var. Git oraya, nabzını, tansiyonunu, şekerini ölçtür bir bakalım. Sakin ol, efendi ol, adam gibi konuş. Eğer, beni eleştiriyorsan adam gibi eleştir. İtirazımız yok buna.



Ama kalkıyorsunuz, halka doğruları söylemiyorsunuz, halka yanlış bilgiler veriyorsunuz. Doğruları konuşmak istiyoruz parlamentoda, milletvekillerimizi konuşturmuyorsunuz. Önerge verme haklarını elinden alıyorsunuz. Onlar da komisyondan ayrılacaklar, ne yapsınlar? ''





'BUGÜNÜN KOŞULLARINDA HALKA GİDECEKSİNİZ'



CHP'li milletvekillerinin alıntı yaptığı Atatürk'ün Bursa nutkunda ''Türk genci devrimlerin ve Cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir. Bunların gereğine ve doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Yönetim biçimini ve devrimleri benimsemiştir. Bunları güçsüz düşürecek en küçük ya da en büyük bir kıpırtı ya da davranış duydu mu bu ülkenin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır demeyecektir. Elle, taşla, sopayla, silahla nesi varsa onunla kendi yapıtını koruyacaktır'' ifadelerinin yer aldığının anımsatılarak, ''Siz her fırsatta demokratik protesto hakkına inandığınızı söylersiniz. Bu nutuktan alıntı yapılmış olması, bir çelişki yaratmıyor mu?'' soru üzerine de Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:



''Hayır, bir çelişki değil. O günün koşullarında söylenmiştir Mustafa Kemal tarafından, ama 21. yüzyılda bugünün koşullarında daha farklı. Bugünün koşullarında halka gideceksiniz. Halka doğruları söyleyecek ve tepki vermesini isteyeceksiniz. Sivil toplum kuruluşlarının tepki vermesini isteyeceksiniz. Arkadaşlarımızın söylemek isteği budur.



Nitekim, Adalet Komisyonunda arkadaşlarımız bu konuda dillerinin döndüğünce dertlerini anlatmaya çalışmışlardır. Bu, engellenmiştir AKP tarafından. Buna ses çıkartmayacak mıyız?



AKP, parlamentoda da konuşturmuyor milletvekillerini. Peki, biz halka anlatmayacak mıyız bunları? 'Haklarınızı elinizden alıyor AKP, adaleti siyasallaştırıyor' demeyecek miyiz? Adaletin siyasallaştığı bir ortamda vatandaş nerede arayacak derdini?''





'KABUL EDİLEN METİN, ANAYASAYA AYKIRIDIR'



Kılıçdaroğlu, CHP'li 5 üyenin dün gece tasarının görüşüldüğü Adalet Komisyonundaki 5 dakika sınırlaması yüzünden istifa etmesi ile ilgili bir soru üzerine de şunları söyledi:



''Kabul edilen metin, anayasaya aykırıdır. Çünkü anayasada her Meclis grubunun eşit ağırlıkta parlamentoda temsili, yani grubun ağırlığına uygun olarak parlamentoda komisyonlarda temsil edilmesi söz konusudur. Eğer, komisyonda bir grup yoksa, kabul ettiğiniz metin anayasanın ilgili maddesine aykırıdır. Bunun altını çizmemiz lazım.''



Arkadaşlarının istifa ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Orada CHP grubu yok. Katılmadılar değil, istifa ettiler. Dolayısıyla, alınan karar, anayasaya ve iç tüzüğe aykırıdır'' dedi.





ERDOĞAN ve OBAMA GÖRÜŞMESİ



Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın, ABD Başkanı Barack Obama ile Mısır'daki son gelişmeleri ele aldığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak da ''Görüşmeyi doğal karşılıyorum. Zaten BOP'un eş başbakanı. Umarım bu görüşmede Irak'taki Müslüman kadınlara ne yapıldığını da konuşmuşlardır'' dedi.



Gündeminde ABD ziyareti olup olmadığına dair soruya da Kılıçdaroğlu, bunun şu anda söz konusu olmadığını bildirdi.