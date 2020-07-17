Kılıçdaroğlu: Durdurdukları 4 metro hattını biz yapacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metro kredisinin haczedilmesine ilişkin "Ne yaparlarsa yapsınlar; onların çalışmasını durdurduğu 4 büyük metro hattını yapıyoruz, gerekli çalışmaları başladı ve devam edecek" dedi.

HaberTürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Bu, metro hattı yapımı için alınmış ve tahsis edilmiş bir kredidir, haczedilmemesi lazım. Haciz yazısı bankaya çok önceden gitmiş olmasına rağmen, o paranın gelişini bekliyor. Geldikten sonra da el koyuyor. Ne yaparlarsa yapsınlar; onların çalışmasını durdurduğu 4 büyük metro hattını yapıyoruz, gerekli çalışmaları başladı ve devam edecek." açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin itibarı büyük yara alıyor. Bir metronun bitirilmesiyle ilgili uluslararası sözleşmeyle alınan kredinin amacı çerçevesinde kullanılması gerekirken, paranın haczedilerek başka yere aktarılması; uluslararası alanda, mevcut saray yönetimine itibar kaybettirir. Ama tek kişilik Saray hükümetinin itibarla falan bir ilgisi yok. Ne kadar çok savurgan olursan; ne kadar çok uçağın, araban, koruman olursa; ne kadar çok harcarsan itibarın olur.... Onun itibardan anladığı bu. Bunun itibar değil, tam tersine itibarsızlık olduğunu vatandaş çok iyi biliyor. İtibarsızlığını pekiştiriyor. Banka haczi tek başına yapmış değil. Tek kişilik Saray hükümetinin talimatıyla yapmıştır. Sanıyorlar ki İmamoğlu'nun elini kolunu bağlayacağız. İmamoğlu gücünü saraydan değil, haktan, İstanbullulardan alıyor." ifadesini kullandı.